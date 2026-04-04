Últimamente, el término “hobosexuales” ha ganado popularidad en redes sociales y espacios de psicología popular. Se trata de un concepto que describe a personas que establecen relaciones de pareja con un objetivo claro: obtener estabilidad económica o un lugar donde vivir. El término "hobosexual" describe a personas que inician relaciones románticas principalmente para conseguir vivienda, estabilidad financiera y beneficios económicos, en lugar de por afecto genuino. Esta dinámica, que combina "hobo" (vagabundo) y sexual, busca alojamiento gratis y a menudo evoluciona hacia la manipulación o dependencia.
¿De qué estás hablando Willis?
¿Quiénes son los hobosexuales y por qué hay que cuidarse de ellos?
¿Cómo actúan las persona hobosexuales? el término ha gano popularidad en redes sociales y describe a un tipo de persona.