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¿Quiénes son los hobosexuales y por qué hay que cuidarse de ellos?

¿Cómo actúan las persona hobosexuales? el término ha gano popularidad en redes sociales y describe a un tipo de persona.

El término “hobosexual” ha ganado popularidad en redes sociales y espacios de psicología popular.

El término “hobosexual” ha ganado popularidad en redes sociales y espacios de psicología popular.
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Por Redacción Caras y Caretas

Últimamente, el término “hobosexuales” ha ganado popularidad en redes sociales y espacios de psicología popular. Se trata de un concepto que describe a personas que establecen relaciones de pareja con un objetivo claro: obtener estabilidad económica o un lugar donde vivir. El término "hobosexual" describe a personas que inician relaciones románticas principalmente para conseguir vivienda, estabilidad financiera y beneficios económicos, en lugar de por afecto genuino. Esta dinámica, que combina "hobo" (vagabundo) y sexual, busca alojamiento gratis y a menudo evoluciona hacia la manipulación o dependencia.

Aunque puede parecer un fenómeno reciente, en realidad tiene antecedentes en la cultura estadounidense desde las décadas de los 70 y 80. Sin embargo, su resurgimiento actual está ligado a contextos sociales como el encarecimiento de la vivienda y la precariedad económica, factores que han hecho más visibles este tipo de dinámicas.

¿Quiénes son hobosexuales?

Un hobosexual es alguien que inicia o mantiene una relación sentimental principalmente para obtener beneficios materiales, como vivienda, dinero o sustento. De acuerdo con especialistas en dinámicas de abuso emocional, estas personas suelen utilizar estrategias de manipulación afectiva para lograr sus objetivos.

Más que una etiqueta formal dentro de la psicología clínica, el término se ha popularizado en blogs, redes sociales y análisis sociológicos que abordan las relaciones de poder dentro de la pareja.

¿Cómo actúa una persona hobosexual?

Uno de los rasgos más característicos es la rapidez con la que buscan consolidar la relación. Desde los primeros encuentros, pueden mostrarse extremadamente atentos, afectuosos y comprometidos, generando una sensación de conexión intensa en poco tiempo.

Señales de alerta en una relación

Detectar a tiempo estas conductas puede marcar la diferencia. Algunas señales frecuentes incluyen:

- Declaraciones de amor o compromiso muy rápidas

- Exceso de halagos y demostraciones afectivas intensas

- Interés por mudarse juntos en poco tiempo

- Falta constante de recursos económicos

- Excusas recurrentes para no contribuir en gastos

- Ausencia de estabilidad laboral o domicilio fijo

Además, es común que estas personas eviten hablar con claridad sobre su situación financiera o laboral, mientras se apoyan cada vez más en su pareja.

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