Sangre y asesinato: el falso ataque de orca que engañó al mundo

En las imágenes se identificaba al lugar como Pacific Blue Marine Park y a la víctima como Jessica Radcliffe. Todo parecía creíble, el nombre de la entrenadora, la ubicación del parque, secuencia del ataque. Pero había un detalle, ni el parque ni la mujer existen. No hay registros, ni direcciones, ni entrevistas previas que los vinculen con el mundo real. El montaje era tan convincente que logró engañar a miles de personas en todo el mundo.