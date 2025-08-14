Un divorcio sin salida, pollos en disputa y la inesperada solución de un juez

Una disputa matrimonial en la provincia de Sichuan, China, se volvió viral por una solución original e inesperada. Una pareja de granjeros que buscaba el divorcio enfrentó un obstáculo insólito, cómo dividir 29 pollos criados durante su matrimonio.
La pareja, identificada como Tu y Yang, dependía económicamente de la ganadería y, aparte de sus casas autoconstruidas, no contaba con otros activos significativos. Mientras los 22 gansos y 2 patos se podían repartir sin problemas, los pollos se convirtieron en el punto de discordia. Tu afirmaba que ella había cuidado personalmente de las aves y merecía una mayor parte; Yang argumentaba que también había dedicado tiempo y esfuerzo.
La decisión del juez
Tras agotar la mediación familiar, la pareja acudió al tribunal local, donde el juez Chen Qian ofreció una solución que rápidamente llamó la atención de las redes sociales. El magistrado propuso repartir 14 pollos para cada uno y convertir el ave restante en una “comida de despedida” compartida. La idea, según explicó, estaba en línea con el concepto confuciano de li, que busca respeto y equilibrio incluso en los momentos de separación, sin contradecir la ley.
La pareja aceptó la propuesta, cocinó el pollo y lo compartió antes de finalizar el divorcio. Según los reportes, Tu y Yang decidieron seguir siendo financieramente independientes, pero mantener una relación de apoyo mutuo y amistad básica. El juez subrayó que, al dividir activos avícolas, no basta con contarlos; hay que considerar los costos de alimentación y los ciclos de crecimiento, lo que hace la negociación más compleja de lo que parece.
Viral
La historia, que se ha viralizado en redes sociales chinas, ha generado comentarios humorísticos y reflexivos. “El juez ofreció una solución justa, pero el pollo es la verdadera víctima”, señaló un internauta, mientras otro bromeó: “Tal vez después de compartir la sopa de pollo, la pareja reconsideró su divorcio”.
El caso también refleja un contexto más amplio, la tasa de divorcios en China ha ido en aumento, alcanzando más de 3,6 millones de parejas en 2023. La legislación china establece que la propiedad adquirida durante el matrimonio se considera conjunta, garantizando a ambas partes un derecho equitativo sobre los bienes.