Lo de Venezuela es un terremoto geopolítico: ¿Quién, si no China y Rusia, pueden detener a Trump?

Los analistas han insistido durante mucho tiempo en que la política de Trump hacia Venezuela tenía poco que ver con las drogas. La mayor parte del fentanilo que alimenta la epidemia de opioides en Estados Unidos no se origina en Venezuela, a pesar de las reiteradas afirmaciones de Trump que vinculan a Maduro con los cárteles de la droga.

Siempre se ha tratado de un cambio de régimen, un objetivo defendido en ciertos círculos de Washington durante más de una década, con renovado impulso desde que Marco Rubio se convirtió en Secretario de Estado y puso la mira en derrocar al gobierno de Cuba.

Para Trump, el premio era doble. Primero, establecer un nuevo estándar en Sudamérica y en todo el Sur Global: Estados Unidos exhibirá su poderío y ya no tolerará a actores no alineados que mantienen relaciones cordiales con Washington mientras ayudan a Rusia, China e Irán. Segundo, atacar a China bloqueando su acceso al petróleo barato y vital que impulsa su economía. Esta segunda capa del plan también afecta indirectamente a Rusia, un aliado clave de Pekín.

Sin embargo, la victoria de Trump en Venezuela traerá consecuencias en las próximas semanas y meses, marcando el comienzo de un nuevo orden mundial que solo puede perjudicar la economía estadounidense, un factor que claramente no ha considerado. Trump nunca elabora estrategias, nunca piensa a largo plazo, nunca considera el impacto.

Si bien la operación Delta Force fue notable por su velocidad y éxito (la última invasión estadounidense comparable, en Panamá en 1989, tardó dos semanas en localizar y capturar al dictador Manuel Noriega), no debemos pasar por alto que dependió completamente de un solo colaborador cercano a Maduro que lo traicionó.

Es totalmente plausible que Trump no pueda responder preguntas sencillas de los periodistas sobre cómo se manejarán las cosas en Caracas porque no planeaba una operación de 24 horas, sino una que durara semanas, si no meses. Toda la operación de las fuerzas de élite dependía de la precisión de la inteligencia de un solo individuo ese día.

Quizás sorprendido por la velocidad de la operación, Trump se enfrentará ahora a preguntas aún más difíciles: ¿Cómo afecta esto su otrora excelente relación con Putin? O mejor aún: ¿Acaso esto coloca a Estados Unidos en una posición más fuerte en la guerra arancelaria con China?

Se dice que Putin quedó horrorizado por el bombardeo de Libia liderado por Estados Unidos y el atroz asesinato de Gadafi. Es inconcebible que las cálidas relaciones forjadas en la cumbre de Alaska se mantengan tras la captura de Maduro, un punto subrayado por la inmediata exigencia de Putin de su liberación como primera respuesta oficial.

Los analistas rusos que se mostraban escépticos respecto a Alaska podrían ahora decirle a Putin: "Te engañaron", dado que Trump acaba de secuestrar a un aliado clave de Rusia en Sudamérica y ya está robando su petróleo.

La respuesta de Putin —y, aún más importante, la de Trump en los próximos días— será crucial para evitar un conflicto global. Irán podría convertirse en una nueva empresa en la que se invierta a un nivel completamente nuevo, especialmente dada la reciente advertencia de Trump a Teherán en redes sociales de que Estados Unidos está «listo para intervenir» si las manifestaciones no se gestionan «de manera civilizada», según la definición de Washington.

Por primera vez, los líderes chinos y rusos plantean una pregunta clave: "¿Ha perdido Trump la cabeza?". Antes, tales comentarios eran frívolos y poco serios, pero el nuevo orden mundial que intenta forjar ha llevado a algunos a cuestionar seriamente su cordura. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no ve el golpe de Estado en Venezuela en su verdadero contexto. Están mal informados y no comprenden que una confrontación comercial con China no se puede ganar.

Expertos de alto nivel ya apuntan a que China está abandonando el dólar y comprando oro, lo que devaluaría la moneda. Si China bloquea permanentemente la venta de tierras raras a EE. UU., lo que afectaría a la electrónica, los coches eléctricos e incluso la industria armamentística, la maniobra de Caracas se interpretará como lo que es: una maniobra de política exterior que hundirá a Trump y su legado.

¿Cómo gestionará su maquinaria mediática el aumento de precios de los productos chinos mientras las empresas estadounidenses atraviesan dificultades? ¿O podría Europa reírse últimamente si el bloqueo chino lleva a los consumidores estadounidenses a comprar más productos europeos?

El nuevo Trump, surgido del golpe de Estado en Venezuela —que se enfrenta a los periodistas con una mirada vagamente prominente pero cansada, deslumbrado por la victoria—, está a punto de encontrar la resistencia de un nuevo orden mundial que él mismo ha creado. Sus tuits nocturnos, divagando y amenazando a Irán, provienen de los sionistas que lo controlan y no deben tomarse en serio.

Por supuesto, Trump no lee y su preocupante ignorancia incluso de la historia de su propio país. ¿Cómo puede sermonear al líder iraní sobre cómo manejar las protestas cuando las tropas estadounidenses mataron a cuatro estudiantes universitarios con munición real en la Universidad Estatal de Kent en 1970? La zona libre de ironía en la que Trump se mueve al amenazar a regímenes de todo el mundo se está volviendo hilarantemente desfasada, y él mismo es un chiste. Hasta ahora.

La maniobra en Venezuela fue liderada por Rubio, cuyo mantra político se basa en atacar a Cuba, su propio país, y derrocar a su régimen. Pero debemos considerar el costo en el país de nunca jamás que habita Trump: una especie de Alicia en el País de las Maravillas donde ningún asesor le advierte contra tales acciones y parece que no hay consecuencias. Su relación con Putin nunca volverá a ser la misma a menos que libere a Maduro.

China no puede permitir que Trump paralice su economía cortando sus principales arterias petroleras. Lo mejor que Trump puede esperar es que Xi simplemente calcule las pérdidas económicas y las imponga a la economía estadounidense. En realidad, es difícil imaginar que China y Rusia no diseñen estrategias para detener el impulso que la camarilla de ignorantes imbéciles de Trump parece creer que tiene.

El derecho internacional es algo que Estados Unidos solo impone a otros, sin respetarlo. Cualquier lugar del mundo con riqueza mineral o petróleo, cuyos líderes se nieguen a someterse a las condiciones de servilismo de Estados Unidos, será un objetivo.

Los bombardeos estadounidenses en Nigeria deberían preocupar a su gobierno, al igual que la estúpida idea de Trump de «tomar» Groenlandia, lo que pondría a Dinamarca en una situación problemática tanto con la administración Trump como con la UE, posiblemente desencadenando una nueva crisis similar al Brexit, ya que Bruselas carece del coraje para enfrentarse al nuevo rey desquiciado de Estados Unidos y sus ideas descabelladas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Estados Unidos «descubra» grupos terroristas en, por ejemplo, Uganda, que recientemente ha encontrado oro?

Las recientes y sensacionalmente cobardes declaraciones del presidente de la Comisión Europea —un lunático ávido de poder que dirige la UE como una operación mafiosa, eliminando la disidencia mientras se concede aumentos salariales casi mensuales— son particularmente preocupantes.

El cambio del apoyo reticente a la política exterior estadounidense al respaldo total a las violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos es notable. ¿Quién, si no China y Rusia, puede detener a este lunático ahora que está ganando confianza y sus ideas descabelladas están arraigando?

(Escribe Martín Jay, para Observatoriodelacrisis.com)