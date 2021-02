Los multicolores superan lo imaginable

Estoy cansado.

Desde que Lacalle II ganó las elecciones he intentado llevar una crónica ordenada de hechos de corrupción, promesas electorales incumplidas, mentiras, canalladas, episodios de intolerancia y violencia política, abusos, conjunción entre el interés público y privado, desprolijidades, incoherencias e inmoralidades de todo tipo, pero no he logrado ponerme al día ni una sola semana. Es de tal magnitud el desastre que, les juro, no doy abasto y tales hechos se me cuelan día a día sin que pueda evitarlo. Mi crónica está condenada a ser incompleta.

Sabíamos lo que la derecha y la ultraderecha harían cuando llegaran al poder; pero jamás, jamás (ni los peores malpensados) llegamos a imaginar ni de lejos esta realidad. Sabíamos y advertíamos que, considerando los lineamientos neoliberales del herrerismo subirían las tarifas públicas, subiría el dólar, los trabajadores perderían salario real, se procuraría que las empresas públicas se desplomaran para luego promover su privatización (como ya lo hizo Lacalle I sin éxito) y que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social harían lo imposible para beneficiar a los poderosos y abandonar a los más débiles, dejando caer la inversión social, más nunca imaginamos que la voracidad fuera tanta.

Veamos estas perlas multicolores con que la coalición derechista arrancó este año que, en Uruguay, amenaza con ser peor que el anterior.

A ganar

Lo de esta “fundación” blanca recién comienza a destaparse. Varias intendencias, también blancas, le han beneficiado con envidiables contratos de maneras por demás sospechosas.

En nuestra nota anterior (“No. Yo no confío”) decíamos: “En Durazno, la intendencia adjudicó a la fundación A Ganar el gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales y/o deportivas, entre otras. El llamado a los interesados tiene la misma redacción que el realizado en Paysandú, donde se tercerizaron ocho centros CAIF y el hogar Siempre. La única oferente fue esta fundación cuyo nombre ya delata su inclinación política; más si alguna duda queda, la fundación ha estado presidida por Malena Secco de De Posadas, esposa de Ignacio De Posadas, exministro de Economía por el Partido Nacional entre 1992 y 1995. Su director es el blanco Alejandro Rico. El proceso licitatorio en Paysandú duró 7 días, del 23 al 30 de diciembre de 2020. Como que estaban apurados por cerrar el acuerdo. En Durazno, dirigentes del Frente Amplio denunciaron que desde la Presidencia se aplicó un “verticalazo” a Marcelo Vidalín para que contratara a esta fundación.

Habría que agregar ahora que la directora del INAU, Natalia Argenzio, solicitó la rescisión del contrato con la Intendencia de Paysandú y que, por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha realizado varias observaciones a los contratos que la Intendencia blanca de Maldonado le ha concedido a esta blanca organización.

En Rocha, la intendencia realizó un contrato con la fundación por un programa socio educativo de higiene ambiental por 2.500.000 pesos. Tal como señaló el diputado por ese departamento, Gabriel Tinaglini, el llamado a licitación se realizó en tiempo récord, igual que en Paysandú, y A Ganar fue la única organización que se presentó. Son similares los llamados, similares las urgencias y similar el hecho de que una sola organización se presente. Me pregunto qué difusión le dieron a la convocatoria; pero el apuro deja en claro que no quisieron dar tiempo a nadie para que pudiera presentarse a competir con esta organización blanca.

Hay más: la subdirectora de la fundación, Verónica Martínez, y el secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, son hermanos. Valentín Martínez integra, por si fuera poco, la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de Rocha. ¿No te alcanza? Va otra: Verónica y Valentín Martínez son hermanos de Nicolás Martínez, secretario de un tal Luis Lacalle Pou.

Pinceladas

Mientras tanto, Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por haber maniobrado con terrenos en La Juanita, cayendo junto con él el escribano Ángel Teodoro Ferraz Techera. Ambos habían falsificado documentos para vender los terrenos de manera fraudulenta.

El político colorado tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012), tal lo informado por Subrayado. Protagonizó otros escándalos, como el intento de evitar pagar una multa cuando conducía borracho y la agresión al edil frenteamplista Roberto Airaldi. En pocas palabras, un energúmeno descerebrado que si no se civiliza un poco, ya no contará con el beneficio de la libertad vigilada y tendrá que gritar y agredir solo a grises barrotes y paredes.

Los que sí resultaron inocentes fueron Toma, Roballo y García, jerarcas del gobierno de Tabaré Vázquez que habían sido denunciados por el histriónico diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, por irregularidades en el contrato con UPM por la segunda planta de celulosa, contrato que, según él, le haría perder al Estado US$ 400 millones. La Fiscalía archivó la denuncia concluyendo que “no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados”.

Como era de imaginar, los medios hegemónicos le dedicaron a esta noticia el mínimo de tiempo y espacio posible, muy al contrario de los espacios logrados por Lust cuando acusó irresponsablemente.

Hablando de nostálgicos de la dictadura, el senador Guillermo Domenech, votó en contra del presupuesto de la Inddhh y dijo que no debería existir. Considerando que a los dirigentes de Cabildo Abierto se les caen las lágrimas cuando un militar violador, asesino y torturador cae preso, no se le puede acusar de incoherencia.

En otro orden, no faltaron las pequeñeces y miserias multicolores en enero. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, mandó borrar la imagen de Mario Benedetti, elaborada por varios artistas que se unieron para pintarlo y homenajearlo.

O me voy o me van

A la extensa y ya incontable lista de renuncias y expulsiones de esta era multicolor, debemos agregar la destitución del subdirector de Turismo de Rocha. Juan Calvo fue destituido por el intendente Alejo Umpiérrez tras la realización de una fiesta clandestina en un hostel de su propiedad en La Pedrera, violando la normativa sanitaria.

El número 3 del Mides se fue, según la historia oficial, porque el presidente lo precisaba a su lado como asesor legal. La historia real es que los choques entre el renunciante/destituido/vuelto a acomodar con el viceministro Armando Castaingdebat y el propio ministro Pablo Bartol ya eran insoportables. Lo más recordable de su actuación en el Mides fueron las continuas apariciones en los medios de comunicación alarmando a la población con que las investigaciones sobre la anterior administración destaparían crímenes terribles. Humo blanco de la peor especie.

Meses atrás, también renunciaron Daniel Radío (director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados) para pasar a dirigir la Junta Nacional de Drogas, y Luisa Rodríguez, directora de Promoción Sociocultural, para asumir la Dirección de Desarrollo Económico de la Intendencia de Treinta y Tres.

Es poco serio que cada vez que un político comienza a agarrarle la mano a una función se vaya o lo saquen. Los que “estaban listos para gobernar” solo han demostrado desprolijidad, malas improvisaciones, descontrol, desavenencias y desorden absoluto; todo menos seriedad.

En enero renunció el doctor Daniel Borbonet, director del servicio de neonatología del hospital Pereira Rossell, que dejó de ser asesor del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) por discrepancias con la política sanitaria del gobierno.

En la misma semana, el directorio de ASSE resolvió el cese del director del hospital Español (clave en el tratamiento de pacientes con covid-19), el licenciado en Enfermería Alberto Barrios, tras otro caso de discrepancias internas, acusaciones y declaraciones contradictorias en los medios de comunicación.

Febrero arrancó con las renuncias de la directora de la RAP (Red de Asistencia del Primer Nivel de ASSE), Gabriela Lamique, y la subdirectora, Izabell Nigro, tras las quejas ocasionadas por la falta de entrega de medicamentos y diferencias con las autoridades. Nigro fue contundente al expresar que le había perdido la confianza al directorio de ASSE.

Hasta el colectivo Eduy21 está pensando en disolverse debido a que sus propuestas no son tenidas en cuenta por el gobierno ni se les invita a participar en nada. Uno de sus fundadores, Renato Opertti, declaró a El País que “Eduy21 está reflexionando sobre su futuro. Está claro que sin apoyo y sin oportunidad de aportar ideas, no tiene sentido seguir”.

Increíble pero cierto: los Peirano exigen disculpas

Y hablando de multicolores, los hermanos Peirano volvieron a ser noticia. Juan Peirano, aquel que se había fugado a Estados Unidos para evadir a la Justicia uruguaya, exige el archivo de una causa sin sentencia abierta de 2006 (año en que fue capturado), mientras que Jorge, Dante y José Peirano se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exigen no solo una reparación integral del Estado uruguayo, sino también una disculpa.

La solicitud presentada por el abogado de Juan no se basa en su inocencia, sino en el tiempo que lleva su causa, iniciada en 2006. No se discute el daño realizado a su país, sino la demora en dictarse la sentencia. No voy a defender la inoperancia de los miembros del Poder Judicial que correspondan (siempre critiqué la extrema lentitud de algunos de sus funcionarios), pero que este sujeto se saliera con la suya sería vomitivo. El argumento de sus hermanos es similar: tiempo excesivo de prisión preventiva sin condena.

Los Peirano fueron procesados como responsables del desvío de millones de dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar durante la crisis de 2002.

Que recurran a semejante argumento no indigna; cada uno buscará zafar de la manera en que pueda del castigo a sus crímenes, pero que encima pidan un resarcimiento total y disculpas de los uruguayos, o sea, a sus víctimas. Yo no puedo; pero, estimados lectores, bajo esta nota hay un espacio disponible para ustedes a efectos de que les respondan con lo que les salga del alma.

En mi caso, prefiero celebrar el éxito de la misión de trasladar en un avión Hércules un contenedor vacío a la Antártida.

No todo se hace mal.