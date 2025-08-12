Los negocios de la deuda al desnudo

Es difícil entender cómo esta política de endeudamiento puede ser consistente con la política inflacionaria, ya que parece reforzar esa “inercia” de la que tanto nos advierte el actual presidente del BCU. Salvo que la motivación real sea ofrecer una “ayudita” a los balances y resultados del sistema de jubilaciones privado, que incluye a las AFAPs y al BSE, este último el único que garantiza los montos de las contraprestaciones una vez que concluye el período de acumulación y el trabajador se jubila.

Una economía en flor: Beneficios para los Bancos Internacionales

No debemos preocuparnos, ya que la “torta” para los bancos internacionales sigue floreciendo. Uruguay ha emitido su primer bono global en francos suizos por un equivalente a 400 millones de dólares. Una gran noticia para los bancos favorecidos, como BNP Paribas (Francia) y UBS (Suiza), instituciones “con amplia experiencia” en colocaciones en el mercado suizo. Con esta operación, estos dos bancos logran obtener comisiones que durante años han estado acumulando Citibank y JP Morgan, un verdadero acto de soberanía distributiva en la gestión económica “progresista”. Ahora, la deuda en francos suizos acumula el 2.2% del total, un porcentaje que, a primera vista, podría parecer irrelevante, salvo cuando se observa que en euros, el segundo mercado de capitales más líquido después del dólar, la deuda es 0.

¿Un Futuro Sostenible?

El panorama deja muchas preguntas sobre la dirección que tomará la política económica del país. Las decisiones de endeudamiento y las estrategias actuales requieren un análisis cuidadoso y una discusión más profunda sobre su impacto en la sostenibilidad y la competitividad de Uruguay en el mercado global. La gestión de la deuda no puede ser solo un juego de comisiones a favor de bancos internacionales; debe priorizar el bienestar económico y social del país.

La situación demanda una evaluación integral: ¿será recomendable continuar por esta senda? ¿Qué pasará si las condiciones del mercado cambian? La respuesta a estas interrogantes será crucial para el futuro económico de Uruguay. Materia para estudiar más a fondo en el debate público y en los círculos económicos del país.