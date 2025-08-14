Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales trabajadores | conflicto |

barco parado

MTSS presentó propuesta para destrabar conflicto en la pesca; desde el Suntma la ven bien

Los trabajadores de la pesca esperan ahora una respuesta por parte de la patronal a la propuesta que este jueves presentó el MTSS.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Pablo Silva Galván

La asamblea del sindicato de trabajadores del Mar (Suntma) dio el visto bueno a una propuesta del Ministerio de Trabajo (MTSS) para buscar una salida al conflicto, consistente subsidiar guardias a bordo de los barcos e instalar una mesa multisectorial para analizar la situación del sector. El conflicto lleva casi 80 días sin que los barcos puedan salir al mar.

Alexis Pintos, presidente del Suntma, dijo a Caras y Caretas que se discutirá en una mesa multisectorial los detalles de la solución entre empresas y sindicato.

Si bien la propuesta no incorpora momentáneamente un nuevo tripulante pagará la doble tarea que realicen los trabajadores en las guardias a través de un subsidio estatal. Establece, además, un descanso mínimo para el personal a bordo.

Propuesta del MTSS

De acuerdo a la propuesta las empresas "deberán saldar todos los adeudos salariales pendientes con al menos 24 horas de antelación al zarpe".

Se habilitará la salida de los barcos de categoría A y C, que no presentan restricciones operativas vinculadas al conflicto, agrega.

En cuanto a los barcos de la denominada categoría B (corvina y pescadilla), se avanzará en la emisión de una disposición marítima regulando descansos y seguridad.

Sobre el descanso del Patrón, "el mismo podrá ser realizado en forma transitoria por un Marinero experiente al cual se le abonará una compensación".

Asimismo se estudiará la forma de garantizar los descansos mediante la organización del trabajo.

El Estado analizará medidas de apoyo que reduzcan el costo operativo de las empresas que deban asumir dichos costos, agrega otro de los puntos.

Diálogo

Pintos aclaró que aunque se vea con buenos ojos la propuesta eso no significa que se levante el conflicto.

"De la patronal no tenemos ni idea, no tenemos diálogo con ellos", agregó.

"Es una buena propuesta para salir transitoriamente de esto y veremos, de acuerdo a la respuesta de la patronal, quién quiere el diálogo y la solución y quién no", confluyó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar