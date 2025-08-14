MTSS presentó propuesta para destrabar conflicto en la pesca; desde el Suntma la ven bien

Propuesta del MTSS

De acuerdo a la propuesta las empresas "deberán saldar todos los adeudos salariales pendientes con al menos 24 horas de antelación al zarpe".

Se habilitará la salida de los barcos de categoría A y C, que no presentan restricciones operativas vinculadas al conflicto, agrega.

En cuanto a los barcos de la denominada categoría B (corvina y pescadilla), se avanzará en la emisión de una disposición marítima regulando descansos y seguridad.

Sobre el descanso del Patrón, "el mismo podrá ser realizado en forma transitoria por un Marinero experiente al cual se le abonará una compensación".

Asimismo se estudiará la forma de garantizar los descansos mediante la organización del trabajo.

El Estado analizará medidas de apoyo que reduzcan el costo operativo de las empresas que deban asumir dichos costos, agrega otro de los puntos.

Diálogo

Pintos aclaró que aunque se vea con buenos ojos la propuesta eso no significa que se levante el conflicto.

"De la patronal no tenemos ni idea, no tenemos diálogo con ellos", agregó.

"Es una buena propuesta para salir transitoriamente de esto y veremos, de acuerdo a la respuesta de la patronal, quién quiere el diálogo y la solución y quién no", confluyó.