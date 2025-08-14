Bancada del Frente Amplio condenó insulto homofóbico de Da Silva y respaldo al senador Viera

3 – Manifiesta su total respaldo y solidaridad con el Senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el Senador Sebastián Da Silva.

4 – Expresa su más enfática condena a estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario. Es inadmisible que en el año 2025 un Senador de la República amedrente y agravie en Sala con insultos homofóbicos.

5 – Esta Bancada evalúa llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido, en defensa de la democracia en toda su extensión imaginable.