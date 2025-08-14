Hacete socio para acceder a este contenido

Política Frente Amplio | Da Silva | Viera

Declaración

Bancada del Frente Amplio condenó insulto homofóbico de Da Silva y respaldo al senador Viera

El Frente Amplio emitió un comunicado condenando estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario y evalúa las acciones a tomar.

Por Redacción Caras y Caretas

Ante los hechos de pública notoriedad ocurridos durante la interpelación al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti, que motivaron el levantamiento de la sesión por desorden, la bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio (FA) emitió la siguiente declaración.

1 – El Uruguay necesita del fortalecimiento y del establecimiento de un clima de diálogo que afiance y profundice la Democracia, ante los grandes problemas nacionales que afectan a nuestro país.

2 – En este marco rechazamos enfáticamente toda acción política orientada a debilitar la calidad del diálogo político en el Uruguay, venga de donde venga.

3 – Manifiesta su total respaldo y solidaridad con el Senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el Senador Sebastián Da Silva.

4 – Expresa su más enfática condena a estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario. Es inadmisible que en el año 2025 un Senador de la República amedrente y agravie en Sala con insultos homofóbicos.

5 – Esta Bancada evalúa llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido, en defensa de la democracia en toda su extensión imaginable.

