Ante los hechos de pública notoriedad ocurridos durante la interpelación al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti, que motivaron el levantamiento de la sesión por desorden, la bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio (FA) emitió la siguiente declaración.
Declaración
Bancada del Frente Amplio condenó insulto homofóbico de Da Silva y respaldo al senador Viera
El Frente Amplio emitió un comunicado condenando estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario y evalúa las acciones a tomar.