El mensaje de la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente en el día de los Mártires Estudiantiles

Además, el comunicado rinde homenaje a otros estudiantes que murieron durante el terrorismo de Estado. La lista de nombres incluye a Hugo de los Santos, Susana Pintos, Heber Nieto, Julio Spósito, Íbero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Klüver, Ramón Peré, Walter Medina y Nibia Sabalsagaray.

El comunicado también cita al filósofo Mark Fisher, quien dijo: "tenemos que inventar el futuro". En este sentido, el texto afirma que "sin imaginación no hay vida, ni convivencia próspera".

"Nunca más mártires estudiantiles. Nunca más terrorismo de Estado", concluye el comunicado.

GyUsRo9WIAI4KCW

Quiénes son los mártires estudiantiles

Líber Arce, 29 años, estudiante de Odontología, fue herido el 12 de agosto de 1968 por fuerzas policiales durante una manifestación por el boleto estudiantil, y falleció dos días después.

Hugo de los Santos, 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, y Susana Pintos 27 años, estudiante de la Escuela de la Construcción de la UTU asesinados el 20 de setiembre de 1968, en una manifestación frente a la Udelar.

Heber Nieto, 16 años, estudiante de la Escuela de Industrias Navales de la UTU, asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador, mientras estaba en una actividad solidaria en el marco de un conflicto con la empresa Cicssa.

Julio Spósito, 19 años, estudiante del IAVA. Fue asesinado por un policía el 1o de setiembre de 1971 mientras integraba una movilización estudiantil en reclamo por la desaparición de Héctor Castagnetto y Abel Ayala y las muertes de Heber Nieto y Nelson Ramos Filippini.

Íbero Gutiérrez, 22 años, estudiante de las facultades de Derecho y de Humanidades y Ciencias. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1972, un día después de haber sido secuestrado por el Escuadrón de la Muerte.

Santiago Rodríguez Muela, 24 años, estudiante en el turno nocturno del liceo No 8 y trabajador de ANCAP, asesinado el 11 de agosto de 1972 en un asalto del grupo de extrema derecha JUP al liceo donde concurría.

Joaquín Klüver, 22 años, estudiante de la Facultad de Agronomía. Fue asesinado el 6 de diciembre de 1972 luego de ser detenido en una manifestación estudiantil contra la Ley de Enseñanza.

Ramón Peré, 28 años, estudiante de la Facultad de Veterinaria, fue el primer estudiante asesinado por la dictadura, el 6 de julio de 1973 cuando estaba junto a sus compañeros ocupando la facultad durante la Huelga General.

Walter Medina, 16 años, estudiante del liceo No 17, asesinado el 8 de julio de 1973, durante la huelga general, mientras pintaba un muro que decía “consulta popular” en el barrio de Piedras Blancas.

Nibia Sabalsagaray, 24 años, profesora de Literatura en el Liceo Zorrilla. Fue detenida el 29 de junio de 1974, murió víctima de la tortura, en el Batallón N° 5, ese mismo día.