Sociedad Motivación |

¡Salud amigo!

Gonzalo Moratorio regresó al país tras un intenso tratamiento en Brasil

El científico Gonzalo Moratorio, quien se encontraba realizando un tratamiento médico en Brasil, volvió al país.

Moratorio, reconocido por su labor en el Grupo Asesor Científico Honorario durante la pandemia de covid-19, se sometió a un intenso proceso de quimioterapia y radioterapia. “Falta menos. Ya quedan los últimos días de tratamiento. Estoy con muchas ganas de volver al paisito y de verlos a todos”, había expresado días atrás en un video dirigido a quienes lo han acompañado con mensajes y muestras de afecto desde que comunicó su diagnóstico.

Motivación

La enfermedad coincidió con una etapa personal profundamente significativa, el embarazo de su pareja, Natalia, que ya cursa más de cuatro meses. “Sigo convencido de que voy a ganar esta pelea. Estoy totalmente abocado a mi recuperación. Como saben, la Nati está embarazada de cuatro meses, o sea, tengo una fuerza tremenda para poder conocer a mi hija y disfrutar de esto. Me impulsa todos los días”, dijo el científico a principios de julio, dejando entrever la motivación que lo sostiene en medio de este difícil camino.

En junio, Moratorio había revelado públicamente su situación de salud a través de una carta publicada en redes sociales. En ella contaba que, debido al tumor, había perdido parte de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo, pero que seguía “luchando” con “mucha fuerza y todas las ganas de seguir adelante”.

El virólogo, cuyo trabajo fue fundamental en el desarrollo de diagnósticos y estrategias científicas para el control del coronavirus, ha recibido muestras de apoyo en el ámbito científico y también de la ciudadanía en general. “Mi profundo agradecimiento al personal de salud por su calidez humana y profesionalismo. Han sido un sostén fundamental día a día”, escribió en su carta, destacando también el papel de sus seres queridos.

