Con la canción No era cierto de la banda uruguaya No Te Va Gustar sonando de fondo, Gonzalo Moratorio anunció en sus redes sociales que estaba de regreso en su tierra. La historia compartida en Instagram, lo muestra acompañado de familiares y amigos, tras un mes y medio de tratamiento en Brasil contra un tumor cerebral “muy agresivo”.
¡Salud amigo!
Gonzalo Moratorio regresó al país tras un intenso tratamiento en Brasil
El científico Gonzalo Moratorio, quien se encontraba realizando un tratamiento médico en Brasil, volvió al país.