Fuerza Aérea llama a licitación para construir hangares destinados a los flamantes aviones Super Tucano

pliego_1266335

Visita de la Fuerza Aérea a fábrica de Brasil

Entre los días 15 y 17 de julio, la Fuerza Aérea Uruguaya participó de la reunión de gestión del programa A-29 Super Tucano en la planta de Embraer, ubicada en la localidad de Gaviao Peixoto, en el Estado de Sao Paulo, Brasil.

La misión se enmarca en compromisos contractuales establecidos para el proceso de adquisición de dicho sistema de armas, entre el Ministerio de Defensa de nuestro país y la empresa Embraer.

Durante la reunión se trataron detalles específicos relativos a las etapas finales de la producción de los A-29 Super Tucano, listado de entregables, paquetes logísticos, soporte técnico, calendarios, programas de capacitación de tripulaciones y personal de mantenimiento, vuelo ferry y proceso de aceptación de las aeronaves.

10a79e1ab5

La importancia de la adquisición y las características de los A-29 Super Tucano

La adquisición del sistema de armas A-29 Super Tucano representa la inversión en plataformas aéreas más grande en la historia de la Fuerza Aérea y será pieza fundamental para la defensa de la soberanía del espacio aéreo, además de ser una plataforma moderna que preparará a la institución para seguir mejorando de cara a futuras adquisiciones.

El A-29 es una aeronave de combate moderna, biplaza, turbohélice, con tecnología de última generación. Puede realizar tareas de combate, como interceptación de aeronaves, ataque al suelo, reconocimiento y entrenamiento de tripulaciones.

Actualmente es operada por 16 fuerzas aéreas en todo el mundo, 6 de ellas en Latinoamérica.