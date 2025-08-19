"Los principales perjuicios están en la pérdida de confianza del cliente".

“Bueno, en realidad es un tema que nos interesa mucho porque la conectividad es una parte fundamental de la competitividad, de poder llegar al destino en tiempo y forma y a un precio razonable. Y bueno, hemos recibido preocupación de los exportadores por dificultades en la conectividad en estos últimos tiempos, que bueno, se han visto “roleos", que es la suspensión de la entrada, de saltear el puerto de Montevideo. Es que de pronto un barco de ultramar tenía previsto llegar, entrar a puerto y cancela esa entrada por diversos motivos, es multicausal el tema, pero bueno, ese impacta claramente en el exportador que necesita ser confiable para su cliente en destino, poder comprometerse en una fecha de llegada de la mercadería y que el cliente realmente la reciba”

¿Cuál es el daño que le genera al exportador? ¿Qué es lo que pierde, cuánto pierde y cómo lo recupera?

“Como que los principales perjuicios, como decía, es la confianza del cliente , el que compra en el exterior a un productor uruguayo le compra porque el producto es satisfactorio, pero además porque confía en que lo va a recibir en tiempo y forma. Esa confianza se ve afectada cuando varias veces se cancela la llegada de ese producto o se demora por problemas en la conectividad, independientemente de cómo eso se genera. Además hay efecto de costos también y en el caso de productos perecederos, si se demoran varios días o a veces algunas semanas en cargar, se generan también pérdidas de valor de ese producto porque disminuye su vida útil”

Las obras en el puerto que habían generado retraso, ¿complican de alguna manera el trabajo de la Unión?

“No es que compliquen el trabajo de la Unión. Lo que sí es que en la medida que se cuente, lo que es importante es que cuando se cuente con la obra terminada y otros muelles disponibles, es de esperar que no haya problemas de la ocupación de muelles, que eso no sea una dificultad para la llegada de un barco, que haya más capacidad para atender más barcos y eso ayuda a la conectividad”

Con un dólar a la baja

¿Cómo estamos en el régimen de competitividad?

“Vemos que hay un problema global del dólar a la baja, de todas formas siempre decimos que nosotros lo que hacemos es compararnos con cómo evoluciona el dólar en otros países que compiten con nosotros o nuestros países de destino. El problema principal que tiene Uruguay es que viene arrastrando un tipo de cambio, un dólar bajo, y eso afecta a la competitividad, porque el exportador no puede trasladar generalmente a precios ese desfasaje. Entonces recibe menos pesos por los dólares que exporta y bueno, con esos pesos que recibe es que tiene que hacer frente a todos sus costos internos. Respecto a la relación de precios de Uruguay con sus vecinos, seguimos estando caros en términos generales. En el primer semestre del año, Uruguay tuvo una leve mejoría con Brasil y un deterioro con Argentina. Y en las últimas semanas hubo mayor volatilidad en las cotizaciones del dólar en cada país”.

¿Seguimos sufriendo las consecuencias del atraso cambiario?

“Sí, el tema de atraso cambiario, como decíamos, lo venimos arrastrando, no sé si atraso cambiario, pero es un desfasaje en el tipo de cambio real, y eso altera las condiciones de competencia. Con respecto a los aranceles de Estados Unidos, me imagino que te referís. Sí. Bueno, Uruguay queda en el grupo de los países que reciben el 10% de incremento, entonces dentro del panorama general, digamos que es el grupo menos afectado por los incrementos arancelarios. Pero lo que estamos atentos es a los efectos indirectos que puede haber sobre las corrientes comerciales. Cómo se pueden mover, cambiar algunas corrientes comerciales, se pueden mover algunos proveedores, algunos clientes en los países de destino. Y bueno, pero todavía no tenemos números como para que reflejen cuál es la nueva realidad”

La situación de Brasil, nuestro principal socio comercial afectado por los aranceles impuestos por el gobierno de EEUU, ¿cuánto afecta el intercambio comercial?

“No tenemos números que reflejen aún un impacto de los aranceles en la economía brasileña. Sin duda, un arancel adicional de 50% es elevadísimo y por más que hay una lista amplia de productos que están exceptuados, de alguna manera eso se va a ver reflejado. Pero no sabemos en qué magnitud. A nosotros nos interesa que a Brasil le vaya bien, porque Brasil es un cliente muy importante para nosotros, como tú decías. Está dentro de los primeros compradores del ranking nuestro. A su vez puede haber efectos indirectos, porque si hay productos que Brasil no puede colocar en el mercado de Estados Unidos, es posible que los redireccione hacia otros mercados y entonces pueden cambiar las condiciones de competencia. Pero aún no tenemos elementos”.