Lula exige la liberación de Thiago Ávila y califica su detención como "injustificable"

"La detención de los activistas en aguas internacionales ya había representado una seria afrenta al derecho internacional", sentenció Lula.

Brasil y España

El mandatario también señaló que Brasil actúa en coordinación con España para exigir que ambos reciban garantías de seguridad y sean liberados de inmediato. Además de Thiago Ávila se encuentra detenido Saif Abu Keshek ciudadano hispano-sueco. Ávila fue detenido junto a otros activistas el 30 de abril, cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza en el marco de una misión humanitaria de la flotilla Global Sumud. Según información judicial, la detención fue prorrogada varios días mientras continúan los interrogatorios.

El caso ha generado rechazo hacia las ilegalidades de Israel, el ente ocupante de Palestina, ya que la interceptación ocurrió en aguas internacionales y no existirían cargos sólidos que justifiquen la detención.