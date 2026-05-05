El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este martes la liberación inmediata del activista brasileño Thiago Ávila, detenido por Israel tras participar en la misión humanitaria organizada por la Global Sumud Flotilla que viaje rumbo a Gaza.
¡LIBRES YA!
Lula exige la liberación de Thiago Ávila y califica su detención como "injustificable"
Lula da Silva: "Mantener preso al ciudadano brasileño Thiago Ávila es una acción injustificable del gobierno de Israel", "debe ser denunciado por todos".