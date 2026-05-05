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Lula da Silva | Thiago Ávila | Flotilla

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Lula exige la liberación de Thiago Ávila y califica su detención como "injustificable"

Lula da Silva: "Mantener preso al ciudadano brasileño Thiago Ávila es una acción injustificable del gobierno de Israel", "debe ser denunciado por todos".

Thiago Ávila integrante de la Global Sumud Flotilla, secuestrado por Israel en aguas internacionales y retenido desde entonces ilegalmente. Lula da Silva, presidente de Brasil reclama su liberación inmediata.&nbsp;

Thiago Ávila integrante de la Global Sumud Flotilla, secuestrado por Israel en aguas internacionales y retenido desde entonces ilegalmente. Lula da Silva, presidente de Brasil reclama su liberación inmediata. 

 AFP
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este martes la liberación inmediata del activista brasileño Thiago Ávila, detenido por Israel tras participar en la misión humanitaria organizada por la Global Sumud Flotilla que viaje rumbo a Gaza.

En un mensaje público, Lula calificó la detención como una acción “injustificable” y sostuvo que debe ser condenada por la comunidad internacional. Además, afirmó que el arresto de los activistas en aguas internacionales constituye una violación del derecho internacional, lo que elevó el tono de las críticas del gobierno brasileño.

"La detención de los activistas en aguas internacionales ya había representado una seria afrenta al derecho internacional", sentenció Lula.

Brasil y España

El mandatario también señaló que Brasil actúa en coordinación con España para exigir que ambos reciban garantías de seguridad y sean liberados de inmediato. Además de Thiago Ávila se encuentra detenido Saif Abu Keshek ciudadano hispano-sueco. Ávila fue detenido junto a otros activistas el 30 de abril, cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza en el marco de una misión humanitaria de la flotilla Global Sumud. Según información judicial, la detención fue prorrogada varios días mientras continúan los interrogatorios.

El caso ha generado rechazo hacia las ilegalidades de Israel, el ente ocupante de Palestina, ya que la interceptación ocurrió en aguas internacionales y no existirían cargos sólidos que justifiquen la detención.

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