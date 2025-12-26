Maduro asegura que dirigentes opositores "fracasados" "jamás tomarán" Venezuela

En su discurso, el presidente subrayó la necesidad de desmontar las narrativas que buscan distorsionar la realidad del país.

"Es importante que los medios de comunicación estadounidenses no se dejen llevar por tantos lobbies (…), abran los ojos para que vean una Venezuela profunda que quiere paz, que va a ganar siempre su derecho a la paz y al futuro y que tiene la razón como se ha demostrado en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas", dijo.

Maduro promueve debate

Maduro consideró "importante" que "en estos días de Navidad" se promueva el debate público para "que se sepa que es imposible que desde sectores del poder de EEUU fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales".

El mandatario recordó que desde hace más de dos décadas Washington ha mantenido una política orientada a debilitar el proceso democrático venezolano e imponer liderazgos opositores.

El 15 de diciembre, Maduro calificó de "criminal" a María Corina Machado por señalar que el 60% de la población de este país caribeño está vinculada a las mafias del narcotráfico.

El presidente agregó que el 89% de los venezolanos repudia a Machado por llamar a una "invasión imperialista gringa".

Presión yanqui

Desde agosto pasado, las tensiones entre Venezuela y EEUU aumentaron por la operación militar de Washington en el Caribe, que incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 militares.

EEUU justifica el despliegue alegando la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

El movimiento militar, considerado por el Gobierno venezolano como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra Maduro, incluida una recompensa millonaria por su captura.

Caracas denunció el despliegue como parte de una "guerra híbrida" orientada a forzar un cambio de liderazgo en el país.

Maduro, quien afirmó el 1 de diciembre que cuenta con más de 200.000 militares para enfrentar cualquier escenario, también activó a la Milicia Bolivariana, que, según datos oficiales, supera los ocho millones de integrantes.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de EEUU recomendó extremar precauciones al volar en la región de Maiquetía "debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

La alerta, vigente hasta el 19 de febrero, advierte de riesgos para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante sobrevuelo, llegada, salida y operaciones en tierra.

(Sputnik)