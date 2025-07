Mauricio Zunino: "Salgado es un lobista que solo busca su beneficio"

El conocido empresario de transporte lo había criticado duramente por el atraso en el pago a las empresas de transporte del subsidio del boleto. “Trabajé con todos los intendentes. Con [Carolina] Cosse en la primera parte no tuvimos problemas, se pagó como se tenía que pagar. Ella impulsó algunas cosas, como el fideicomiso para 100 ómnibus eléctricos. Pero hace un año y medio realmente campeó la irresponsabilidad. Total. Y estoy buscando algo que no sea ofensivo, algo suave; si no, tengo que pensar otras cosas. Zunino como intendente es el perfecto manual de lo que no se debe hacer”, dijo Salgado entrevistado por Arriba gente en Canal 10.



En relación al subsidio del boleto Zunino, el martes, argumentó que el subsidio es "cada vez más grande" y que el sistema de transporte de Montevideo tiene un nivel muy alto de subsidios "eso es parte también de la contribución que tenemos sobre un sistema que no termina de generar las condiciones necesarias. Jugar a ser empresario con US$ 120 millones de aportes del gobierno nacional y departamental es muy fácil”, declaró.

Zunino, contento

"Estoy bien, contento, llegamos a todo lo que queríamos un poco transmitir, en lo que tenía que ver con la transición", señaló, consultado sobre qué reflexiones le suscitaba el día en el que abandonaría el cargo. "Hicimos una transición de dos meses de trabajo muy profunda, muy ordenada, y bueno, esperemos que eso rinda", valoró.

"Siempre los momentos de despedida son particulares", dijo emocionado "pero a ver estamos en esto, sabemos que en política los ciclos van terminando y hoy nos toca dejar la intendencia de Montevideo, asumirá un nuevo equipo y será quien desarrolle la política pública durante los próximos cinco años", agregó.

Zunino, quien en su discurso en el atrio de la Intendencia de Montevideo, subrayó que su gestión fue compleja, dijo que revisará qué acciones llevará adelante y en qué lugares aportará. El economista adelantó que seguirá aportando en la Universidad de la República, donde actualmente trabaja en las mesas de examen. Añadió que hay otras alternativas planteadas pero no quiso dar detalles.