OSE lanzó la licitación para Casupá: 130 millones de dólares y unos 700 empleos

130 millones de dólares

La obra cuenta con un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por 130 millones de dólares. Ferreri señaló que durante los 30 meses de construcción de la represa “se llegará a emplear aproximadamente a unas 700 personas, entre empleos directos e indirectos”, lo que tendrá “impactos positivos en toda esa región”.

En ese marco, comentó que se conformó un grupo interinstitucional, liderado por Presidencia de la República, para considerar los impactos que pueda tener la obra, por ejemplo, “vinculados a lo sanitario, a lo laboral, a lo social, al desarrollo económico de la zona, a la infraestructura, a la logística”.

Ferreri señaló que OSE está “en pleno proceso” de notificación y negociación con los propietarios de los 102 padrones en los que se construirá la obra. No obstante, indicó que la empresa pública ya compró uno de los dos padrones que “tenían más urgencia”, porque es donde “se ubicará el obrador” del proyecto. Mencionó que el otro padrón se “estará comprando en las próximas semanas”. Con relación al resto de los terrenos, señaló que se permitirá a los propietarios quedarse “hasta algún momento de 2028, porque no tenemos premura en su uso”.