Bajo la consigna "En estos Consejos de Salarios movamos la aguja", el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) protagoniza este miércoles un paro general con movilización en Montevideo, en el marco del conflicto por la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo para el sector.
"Movamos la aguja"
Sunca realiza paro y marcha en Montevideo por demora en acuerdo salarial
La medida de paro incluye una movilización desde el MTSS hasta la Cámara de la Construcción y la detención de tareas, según cada departamento.