Sunca realiza paro y marcha en Montevideo por demora en acuerdo salarial

Detención de tareas

Además del paro con movilización en Montevideo, el Sunca definió una detención de tareas con distintos horarios de inicio según el departamento. En la capital la paralización comenzó a las 9:00, mientras que en Canelones inició a las 8:30 y en San José a las 8:00.

Mediante un comunicado fechado el 25 de junio, informaron que en el resto del país, los horarios fueron determinados por cada departamental para garantizar la participación de los trabajadores en las medidas resueltas por el sindicato.

La misiva también establece que las ramas anexas de hormigón, cerámica y extractiva suspendieron sus actividades de acuerdo con lo resuelto en cada departamento.

Por otra parte, los trabajadores de los sectores de peajes y radares realizan un paro de 24 horas en todos los puestos del país. La medida comprende los turnos del 1 al 3 de cada peaje, con interrupciones que abarcan los distintos horarios de ingreso previstos para la jornada.