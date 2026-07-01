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Sindicales MTSS | detención de tareas |

"Movamos la aguja"

Sunca realiza paro y marcha en Montevideo por demora en acuerdo salarial

La medida de paro incluye una movilización desde el MTSS hasta la Cámara de la Construcción y la detención de tareas, según cada departamento.

Paro y movilización del Sunca este miércoles.&nbsp;

Paro y movilización del Sunca este miércoles. 

 Dante Fernández / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Bajo la consigna "En estos Consejos de Salarios movamos la aguja", el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) protagoniza este miércoles un paro general con movilización en Montevideo, en el marco del conflicto por la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo para el sector.

La medida comenzó a las 9:00 horas con una concentración frente a la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Ciudad Vieja. Desde allí, los trabajadores iniciaron una marcha hacia la plaza Independencia, continuaron por la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo y culminarán frente a la sede de la Cámara de la Construcción, ubicada en Soriano y Martínez Trueba.

Detención de tareas

Además del paro con movilización en Montevideo, el Sunca definió una detención de tareas con distintos horarios de inicio según el departamento. En la capital la paralización comenzó a las 9:00, mientras que en Canelones inició a las 8:30 y en San José a las 8:00.

Mediante un comunicado fechado el 25 de junio, informaron que en el resto del país, los horarios fueron determinados por cada departamental para garantizar la participación de los trabajadores en las medidas resueltas por el sindicato.

La misiva también establece que las ramas anexas de hormigón, cerámica y extractiva suspendieron sus actividades de acuerdo con lo resuelto en cada departamento.

Por otra parte, los trabajadores de los sectores de peajes y radares realizan un paro de 24 horas en todos los puestos del país. La medida comprende los turnos del 1 al 3 de cada peaje, con interrupciones que abarcan los distintos horarios de ingreso previstos para la jornada.

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