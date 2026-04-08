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Mientras baja la inflación el inicio del año muestra señales de bajo dinamismo en la actividad

Principales temas en las noticias de la ultima semana: Inflación en mínimos históricos y señales de estancamiento marcan la agenda en Uruguay y el mundo.

La economía muestra signos de enlentecimiento al comenzar el año..

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La primera semana de abril de 2026 dejó un panorama económico marcado por contrastes: mientras Uruguay alcanzó un hito histórico con la inflación interanual por debajo del 3%, el inicio del año muestra señales de bajo dinamismo en la actividad, en un contexto internacional cada vez más incierto.

En el plano local, la inflación interanual descendió a 2,94%, ubicándose por debajo del rango meta del Banco Central del Uruguay (BCU). Se trata de un registro histórico que refleja una fuerte moderación en los precios, impulsada en parte por la caída en rubros volátiles como alimentos y vestimenta. Este escenario se complementa con señales de cambios en los hábitos de consumo, como el crecimiento récord de las transferencias bancarias instantáneas hacia fines de 2025.

Sin embargo, este logro en materia inflacionaria convive con un panorama más desafiante en términos de actividad económica. Tras un 2025 con crecimiento impulsado principalmente por efecto arrastre, el comienzo de 2026 evidencia un menor dinamismo. A esto se suma la previsión de una caída en las exportaciones durante el año, vinculada a un menor desempeño del sector agrícola, lo que podría afectar uno de los motores tradicionales de la economía uruguaya.

El escenario internacional agrega un nivel adicional de complejidad. La escalada del conflicto en Medio Oriente está generando un nuevo shock de oferta, con impacto directo en los precios de la energía. El barril de petróleo ya supera los 100 dólares, presionando los costos de producción y transporte a nivel global, y reavivando los riesgos inflacionarios en múltiples economías.

A nivel global, las perspectivas tampoco son alentadoras. La ONU proyecta un crecimiento mundial moderado de 2,7% para 2026, en un contexto de elevada incertidumbre. Las tensiones comerciales, particularmente vinculadas a la aplicación de aranceles, y las disrupciones en las cadenas de suministro vuelven a ubicarse entre los principales factores de riesgo, alcanzando niveles de presión no vistos desde 2023.

En este contexto, los mercados financieros reflejan volatilidad, con movimientos en la cotización del dólar a nivel internacional que también tienen su correlato en el mercado local, incluyendo ajustes en las pizarras del sistema bancario.

Así, Uruguay enfrenta un escenario dual: por un lado, consolida avances significativos en la estabilidad de precios; por otro, se inserta en un entorno global desafiante que condiciona su crecimiento y plantea interrogantes sobre la evolución de la actividad en los próximos meses.

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