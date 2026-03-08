Hacete socio para acceder a este contenido

por derechos

Miles de mujeres marcharon por 18 de Julio en el marco del 8M

La marcha está marcada por consignas contra la violencia de género, pedidos de igualdad y reclamos vinculados a derechos sociales y laborales para las mujeres.

Miles en 18.

 Dante Fernandez / FocoUy
08032026-DAN_6927
Dante Fernandez / FocoUy
Reclamos en 18.

 Dante Fernandez / FocoUy
Bajo las consignas8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán” y "Derechos, justicia, acción", millares de mujeres cubren 18 de Julio en una verdadera marea violeta por derechos e igualdad. La marcha partió desde plaza de Cagancha y recorrió 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar).

Participaron organizaciones sociales, estudiantes, militantes sindicales y familias, así como autoridades del gobierno, tanto del Ejecutivo, como las ministras de Vivienda y de Transporte, como legisladoras.

Dura nte el camino fueron coreadas consignas relativas a la violencia machista, el acceso a la justicia y la necesidad de respuestas institucionales ante denuncias y situaciones de riesgo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/5noticiasuy/status/2030768973378097258&partner=&hide_thread=false

Marcha en la Udelar

Al llegar a la explanada de la Udelar se dio lectura a una proclama, que entre otras cosas cuestionó la falta de respuestas institucionales ante la violencia doméstica y los femicidios, y reclamó políticas de prevención y atención.

También se destacaron demandas vinculadas a desigualdades económicas, mayor apoyo para madres de personas con discapacidad, una renta básica para mujeres en asentamientos y medidas sobre migración, además de rechazar situaciones de vulneración de derechos a nivel internacional.

