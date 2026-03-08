Bajo las consignas “8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán” y "Derechos, justicia, acción", millares de mujeres cubren 18 de Julio en una verdadera marea violeta por derechos e igualdad. La marcha partió desde plaza de Cagancha y recorrió 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar).
por derechos
Miles de mujeres marcharon por 18 de Julio en el marco del 8M
La marcha está marcada por consignas contra la violencia de género, pedidos de igualdad y reclamos vinculados a derechos sociales y laborales para las mujeres.