Miles de mujeres marcharon por 18 de Julio en el marco del 8M

Bajo las consignas “8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán” y "Derechos, justicia, acción", millares de mujeres cubren 18 de Julio en una verdadera marea violeta por derechos e igualdad. La marcha partió desde plaza de Cagancha y recorrió 18 de Julio hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar).