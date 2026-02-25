Ministerio de Economía de Uruguay al Reino Unido

2. Cooperación Tecnológica e Innovación: Se discutieron colaboraciones en sectores avanzados como la inteligencia artificial y la industria aeroespacial, buscando fomentar la innovación en Uruguay.

3. Infraestructura Institucional: Se avanzó en la creación de una nueva agencia de infraestructura en Uruguay, inspirada en modelos británicos y respaldada por la experiencia técnica de Londres.

Uno de los puntos destacados de la misión fue la ausencia de otras autoridades que tradicionalmente podrían tener competencia en los temas abordados. Esto sugiere una agenda proactiva y específica del Ministerio de Economía, que busca definir su propio rumbo en el establecimiento de relaciones internacionales.

Durante su estancia, Oddone también se reunió con representantes del gobierno británico y centros académicos, consolidando aún más los lazos estratégicos a largo plazo. El acuerdo en proceso a primera vista refleja el interés mutuo de ambos países en desarrollar un marco estructurado de cooperación, lo que se anuncia como muestra socios fiables en medio de un contexto de fragmentación geopolítica.

Este entendimiento, validado entre el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay y el Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido, establece un esquema de trabajo en tres áreas prioritarias: infraestructura y desarrollo institucional, sector aeroespacial e inteligencia artificial e innovación digital.

El acercamiento hacia el Reino Unido de acuerdo a las declaraciones del MEF se enmarca dentro de una estrategia más amplia de diversificación de alianzas post-Brexit, donde Londres busca fortalecer sus vínculos con América Latina. De acuerdo a la publicación del MEF Uruguay ha sido identificado como un socio estable y abierto a la inversión, convirtiéndose en un actor importante en la estrategia "Global Britain".

Esta misión y los anuncios son una muestra clara de la preocupación del gobierno y en particular del MEF por los aspectos que hacen a las necesidades de inversión, si bien los resultados de la misión no deben tener resultados en el corto plazo, el 2026 va a ser un año de dificultades. Pero también llama la atención que dados los temas abarcados se haya realzado una misión exclusivamente del MEF y no con participación de autoridades y actores claves en las áreas que fueron abordadas y en la agenda que se dio a conocer.