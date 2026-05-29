Ministerio del Interior entregó archivos de la dictadura a la Secretaría de Derechos Humanos

En paralelo, la Secretaría para el Pasado Reciente digitalizó el material. Su titular, Alejandra Casablanca, agradeció que desde Presidencia se entendiera “que necesitábamos hacerlo de inmediato” y se pusiera en marcha la compra de “escáneres de última generación”, que permitieron “digitalizar con mayor efectividad y en menor cantidad de tiempo”.

“Una de las prioridades que tomamos como administración de gobierno fue retomar la búsqueda de información en los archivos”, afirmó Valverde. La subsecretaria señaló que no se trata de “documentos que contienen información meramente burocrática, sino de información sensible”.

Se trata de la primera entrega que hace la cartera, que continuará trabajando con el archivo. “Si podemos seguir trabajando de esta manera, en aquellos archivos a los que tenemos que reingresar, después de cinco años de vacío en cuanto a la digitalización, podemos dar pasos para que las personas que trabajan puedan tener más material para cruzar, ya que otras personas que tienen la información directa no colaboran dando esa información”, expresó Casablanca, en referencia a las dependencias de las Fuerzas Armadas.

En nombre del Poder Ejecutivo, Casablanca aprovechó la instancia para “solicitar a toda persona que tenga una información, por mínima que sea o que le parezca, que por favor la acerque a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a la Secretaría, o a [Madres y] Familiares, o al lugar que les dé mayor seguridad”.