Gobierno no tiene previsto gastar 20 millones de dólares en la Biblioteca Nacional

“No está previsto ningún gasto en entorno de 20 millones o 30 millones de dólares para la Biblioteca Nacional”, aseguró Arim.

Error de comunicación

Consultado por el título publicado por Presidencia, el jerarca sostuvo que “no es correcto” presentar esas cifras como recursos ya definidos.

“Lo que sabemos es que probablemente el proceso de reconfiguración de la nueva biblioteca llegue en torno a US$ 20 millones. ¿Lo vamos a iniciar este año o el que viene? No”, expresó.

Arim también puso en duda la cifra anunciada para la primera etapa de obras, que había sido estimada en US$ 6 millones, y señaló que actualmente se está en una “etapa de lograr una correcta presupuestación”.

Según explicó, el gobierno sí avanzó en la elaboración de un plan estratégico para redefinir el rol de la Biblioteca Nacional y proyectar un modelo “para el siglo XXI”, pero todavía no existe financiamiento confirmado para ejecutar las distintas etapas, sino que “lo que se está armando es un proyecto de mirar a largo plazo”.

El director de la OPP sostuvo además que actualmente ya se realizan mejoras puntuales con recursos existentes y aseguró que algunas áreas del edificio volvieron a utilizarse luego de años sin actividad.

El proyecto, presentado el martes oficialmente en Montevideo por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) junto a otros organismos estatales, busca renovar las instalaciones del emblemático edificio inaugurado en 1964.