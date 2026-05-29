Frío, humedad y nieblas: así estará el tiempo en Uruguay durante los próximos días

MetSul advierte por persistencia del aire frío

Los análisis meteorológicos regionales difundidos por MetSul indican que la masa de aire frío instalada sobre el Río de la Plata seguirá condicionando el tiempo en Uruguay durante varios días. Si bien no se prevén eventos severos ni lluvias generalizadas, sí continuará la sensación térmica baja debido a la humedad y al viento moderado sobre zonas costeras.

El instituto brasileño también advierte que las nieblas y neblinas podrían reducir significativamente la visibilidad en rutas y caminos del interior, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Windguru prevé viento moderado y estabilidad relativa

Los modelos de Windguru muestran para Montevideo y la franja costera jornadas con viento leve a moderado del noreste y este, sin cambios bruscos en las temperaturas durante el fin de semana. La estabilidad atmosférica favorecerá la persistencia de nubosidad baja y humedad elevada sobre buena parte del territorio.

En zonas del este y la costa atlántica, las condiciones seguirán siendo frescas, con momentos de mayor nubosidad y algunas lloviznas aisladas, aunque sin acumulados significativos.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Las proyecciones indican que el inicio de junio mantendrá características similares: mañanas frías, tardes frescas y escasas precipitaciones. En el interior del país podrían registrarse mínimas cercanas a los 5°C o incluso inferiores en áreas rurales, con posibilidad de heladas débiles y aisladas.

Los meteorólogos coinciden en que no se observa, por el momento, el ingreso de un sistema de tormentas importante, aunque sí se mantendrá un patrón húmedo y frío asociado a la circulación de aire desde el sur y sudeste de la región.