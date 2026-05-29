Frío, humedad y nieblas: así estará el tiempo en Uruguay durante los próximos días

Uruguay continuará bajo un escenario típicamente invernal durante el cierre de mayo y el inicio de junio, con predominio de bajas temperaturas, elevada humedad, bancos de niebla y jornadas mayormente nubosas. Los últimos informes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), junto a los modelos regionales de MetSul y Windguru, coinciden en señalar un período de estabilidad relativa, aunque con persistencia de neblinas, mañanas frías y escasa amplitud térmica.
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De acuerdo al pronóstico actualizado de Inumet para este viernes 29 de mayo, gran parte del país permanecerá con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañado de neblinas y humedad elevada. Para el área metropolitana y el sur, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 16°C, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h.
El organismo oficial prevé además que el sábado continúe la nubosidad abundante, con baja probabilidad de precipitaciones aisladas y persistencia de nieblas durante la madrugada y primeras horas del día. Hacia el domingo se espera una mejora parcial, aunque el ambiente seguirá frío y húmedo, especialmente durante las noches y mañanas.
MetSul advierte por persistencia del aire frío
Los análisis meteorológicos regionales difundidos por MetSul indican que la masa de aire frío instalada sobre el Río de la Plata seguirá condicionando el tiempo en Uruguay durante varios días. Si bien no se prevén eventos severos ni lluvias generalizadas, sí continuará la sensación térmica baja debido a la humedad y al viento moderado sobre zonas costeras.
El instituto brasileño también advierte que las nieblas y neblinas podrían reducir significativamente la visibilidad en rutas y caminos del interior, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
Windguru prevé viento moderado y estabilidad relativa
Los modelos de Windguru muestran para Montevideo y la franja costera jornadas con viento leve a moderado del noreste y este, sin cambios bruscos en las temperaturas durante el fin de semana. La estabilidad atmosférica favorecerá la persistencia de nubosidad baja y humedad elevada sobre buena parte del territorio.
En zonas del este y la costa atlántica, las condiciones seguirán siendo frescas, con momentos de mayor nubosidad y algunas lloviznas aisladas, aunque sin acumulados significativos.
Cómo seguirá el tiempo en los próximos días
Las proyecciones indican que el inicio de junio mantendrá características similares: mañanas frías, tardes frescas y escasas precipitaciones. En el interior del país podrían registrarse mínimas cercanas a los 5°C o incluso inferiores en áreas rurales, con posibilidad de heladas débiles y aisladas.
Los meteorólogos coinciden en que no se observa, por el momento, el ingreso de un sistema de tormentas importante, aunque sí se mantendrá un patrón húmedo y frío asociado a la circulación de aire desde el sur y sudeste de la región.