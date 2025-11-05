Ministerio de Turismo oficializó nueva línea aérea a Rivera

De acuerdo a las declaraciones del Ministro de Turismo, se reforzará la promoción del Uruguay especialmente en las zonas vinculadas con los destinos cubiertos por la Aerolínea:

Esto es parte de una política, ¿no? Usted habrá visto que en nuestra promoción de verano, hemos puesto la mirada en el interior, por decir dos lugares, uno el Valle del Lunarejo, que los toca de cerca a Rivera, pero también terminamos con las minas de piedra semipreciosa de Artigas, es decir, dejamos un poco la mirada hacia el mar y hacia el océano y miramos un poco más al interior. Eso junto con esto va de la mano, nosotros tenemos una política integral, tanto de la promoción de los destinos de entornos rurales y naturales, destinos del interior, en fin, junto con esta otra conectividad, es decir, acá son políticas conjuntas, nos damos puntadas sin hilo, es todo un combo de oportunidades y también de promoción”. Por último, Menoni se refirió al proyecto impulsado por el MINTUR , para la llegada de inversiones a la zona: ”Por supuesto, acá hay varias etapas, primero es la parte de promoción, nosotros estamos aplicando inteligencia artificial a través de la micro-segmentación de la promoción, entendiendo que no podemos promocionar a toda la gente lo mismo al barrer, usted seguramente tiene distintas preferencias a las mías, distintas posibilidades, sobre todo temporales también, por lo tanto no es lo mismo promocionarles a ustedes que a mí, así que eso lo estamos aplicando desde ya. Una vez que despertamos el interés de la gente por conocer los lugares, tenemos que facilitarles la llegada, estamos hablando de conectividad, y una vez que despertamos el interés, la gente tiene posibilidades de llegar, que amplían por sí solas las oportunidades y ahí entra el sector privado también brindando los servicios, esto va de la mano con un compromiso del sector privado de profesionalizar los servicios, estamos hablando esencialmente de habilidades blandas .Nosotros estuvimos en Rivera hace dos meses, pudimos ver la movida que generan los free shop, hemos hablado con el Intendente Sander también, se está formando en el interior del país, particularmente en Rivera, un entorno que favorece, entendemos nosotros, el desarrollo turístico, desde la profesionalización y la capacitación con estudios terciarios hasta las inversiones que se reclaman Nosotros acá como gobierno lo que hacemos es apuntalar otras decisiones que vienen, por ejemplo, del Ministerio de Economía facilitando el clima de inversión”.