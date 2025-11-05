Hacete socio para acceder a este contenido

Paranair |

pablo menoni

Ministerio de Turismo oficializó nueva línea aérea a Rivera

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que hay esperanzas en la nueva frecuencia por la característica binacional del aeropuerto de Rivera.

Menoni (centro), presentó nueva frecuencia a Rivera.

 Diego Lafalche / FocoUy
Por Iván Mourelle

Después de varios anuncios realizados y no concretados por la gestión anterior, el ministro de Turismo Pablo Menoni oficializó la concreción con la empresa Paranair de una nueva línea que unirá Rivera con Montevideo con dos frecuencias semanales, los días lunes y miércoles. En diálogo con éste periodista, Menoni , al respecto, señaló: ”estamos realmente muy contentos, sabemos que es un anhelo de largo tiempo de la región norte. Tenemos cifradas esperanzas de que esto ande bien. Una vez que arrancamos la gestión, reconociendo que esto es una continuidad política que comenzó con la gestión del entonces Ministro Tabaré Viera, que creó la ruta de Salto a Montevideo. Una vez que asumimos la gestión, logramos ampliar las frecuencias y ahora comenzamos con ésta nueva ruta que va a comenzar el 1 de diciembre “.

Sobre las expectativas del éxito de la nueva línea, Menoni expresó: ”tenemos esperanzas de que esto funcione , sobre todo si tenemos en cuenta el carácter de Aeropuerto Binacional por la frontera con Brasil, lo que nos tiene contentos y expectantes”. En lo referente a la estructura de la empresa en la zona norte, el ministro señaló: ”hay una apuesta fuerte desde el sector privado, tanto de la Aerolínea como de la gente de Aeropuertos y nosotros desde el sector público , esperando que está ruta funcione, por lo que significa el acortar los tiempos de viaje entre Rivera y Montevideo”.

En el entendido que Rivera aparece como escala en el trayecto a Montevideo, se consultó a Menoni sobre las condiciones para la reserva, a lo que respondió: ”acá es bueno aclarar que hubo un cambio de paradigma, desde el Ministerio de ponía una cifra de dinero fija sin tener en cuenta la tasa de ocupación. Ahora lo que estamos haciendo es un cambio en los contratos y si la tasa de ocupación es alta, el Estado no pone dinero, si es baja, el Estado por lo menos por un año se encarga de mantener esa ruta. Respecto a la reserva, no tenemos una reserva, pero es una cosa que podemos manejar con la aerolínea perfectamente.

De acuerdo a las declaraciones del Ministro de Turismo, se reforzará la promoción del Uruguay especialmente en las zonas vinculadas con los destinos cubiertos por la Aerolínea:

Esto es parte de una política, ¿no? Usted habrá visto que en nuestra promoción de verano, hemos puesto la mirada en el interior, por decir dos lugares, uno el Valle del Lunarejo, que los toca de cerca a Rivera, pero también terminamos con las minas de piedra semipreciosa de Artigas, es decir, dejamos un poco la mirada hacia el mar y hacia el océano y miramos un poco más al interior. Eso junto con esto va de la mano, nosotros tenemos una política integral, tanto de la promoción de los destinos de entornos rurales y naturales, destinos del interior, en fin, junto con esta otra conectividad, es decir, acá son políticas conjuntas, nos damos puntadas sin hilo, es todo un combo de oportunidades y también de promoción”. Por último, Menoni se refirió al proyecto impulsado por el MINTUR , para la llegada de inversiones a la zona: ”Por supuesto, acá hay varias etapas, primero es la parte de promoción, nosotros estamos aplicando inteligencia artificial a través de la micro-segmentación de la promoción, entendiendo que no podemos promocionar a toda la gente lo mismo al barrer, usted seguramente tiene distintas preferencias a las mías, distintas posibilidades, sobre todo temporales también, por lo tanto no es lo mismo promocionarles a ustedes que a mí, así que eso lo estamos aplicando desde ya. Una vez que despertamos el interés de la gente por conocer los lugares, tenemos que facilitarles la llegada, estamos hablando de conectividad, y una vez que despertamos el interés, la gente tiene posibilidades de llegar, que amplían por sí solas las oportunidades y ahí entra el sector privado también brindando los servicios, esto va de la mano con un compromiso del sector privado de profesionalizar los servicios, estamos hablando esencialmente de habilidades blandas .Nosotros estuvimos en Rivera hace dos meses, pudimos ver la movida que generan los free shop, hemos hablado con el Intendente Sander también, se está formando en el interior del país, particularmente en Rivera, un entorno que favorece, entendemos nosotros, el desarrollo turístico, desde la profesionalización y la capacitación con estudios terciarios hasta las inversiones que se reclaman Nosotros acá como gobierno lo que hacemos es apuntalar otras decisiones que vienen, por ejemplo, del Ministerio de Economía facilitando el clima de inversión”.

Temas

Dejá tu comentario

