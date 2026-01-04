Mintur ejecutará obras e inversiones en destinos turísticos emergentes

Mintur con intendencias

En este sentido, el ministro Pablo Menoni, junto al Director Nacional de Turismo, Cristian Pos, se reunieron con los Intendentes de Canelones, Francisco Legnani, y de Montevideo, Mario Bergara, acompañados por los equipos de turismo de ambos departamentos

Las obras se realizarán en coordinación con intendencias, municipios y otros organismos locales.

En Canelones, se desarrollarán senderos interpretativos en el Parador Tajes, con el objetivo de incrementar su propuesta de valor y atraer visitantes no residentes, promoviendo mayores estadías en Montevideo y pernoctaciones en Tajes, Santa Lucía o zonas cercanas.

También en el departamento, en Santa Lucía, se intervendrá en la Quinta Capurro, donde se mejorará y construirá un sendero accesible de madera que recorre las principales especies vegetales del Jardín Histórico, junto con la instalación de señalética interpretativa que conformará un recorrido autoguiado, poniendo en valor los aspectos patrimoniales, culturales y ambientales del sitio.

En Montevideo, se realizarán obras de adecuación en el Centro de Interpretación de los Humedales de Santa Lucía, ubicado en Santiago Vázquez. Los trabajos incluirán la mejora del centro de visitantes, la renovación de los contenidos interpretativos y la instalación de señalética direccional, informativa e interpretativa en la localidad.

Destinos emergentes

Además, durante este período, el Ministerio de Turismo llevará adelante junto a ANDE una nueva convocatoria de fondos concursables para emprendimientos de turismo náutico-fluvial, dirigida a los nueve departamentos beneficiarios del programa. También se desarrollará un plan de marketing específico para los destinos y productos trabajados, alineado con el Plan de Marketing Turístico del país.

El Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes fue firmado en 2019 y desde 2021 ha ejecutado obras en los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja y Colonia. Su objetivo es incrementar el empleo y los ingresos turísticos en territorios emergentes, mediante una estrategia de diversificación de la oferta y geográfica, con foco en el turismo de naturaleza, náutico y cultural.