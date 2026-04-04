Mujer de 23 años ingresó drogas a un centro del Mides y fue condenada

Allí la coordinadora del establecimiento les dijo a las oficiales que corrían las versiones de que una de las madres estaba vendiendo sustancias amarillentas en este lugar. Una vez que encontraron las drogas, trasladaron a la joven a una dependencia policial.

El hogar Zorzal fue inaugurado en 2021 como un espacio para que madres con hijos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad puedan alojarse. En setiembre de 2024 el local fue centro de polémicas cuando algunas de las madres se manifestaron denunciado un mal estado del lugar, con falta de higiene, problemas con drogas o maltratos.

"Hay droga, los niños se están enfermando, en una situación horrible. Tengo video, pruebas, tengo todo. Yo quiero que mis hijas tengan un buen ejemplo", sostuvo una de las denunciantes durante estas protestas.

"Estamos pasando violencia doméstica, abuso de niños, la comida infectada, maltratos a los niños, los baños sucios. No hay tele para los niños, no hay wifi, no hay atención médica", afirmaron en aquel entonces.