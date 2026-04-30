Multas de tránsito: Parlamento acordó reducir los montos por exceso de velocidad.

De acuerdo al legislador, llos montos de las multas se reducirán en un 50% si se abona antes de los 180 días de la notificación de la infracción y en un 30% si se paga entre los 181 días y los 365 días. Luego del año los valores se mantienen tal como están actualmente.

Informó también que para quienes reincidan no habrá reducción del monto y que habrá "una mayor severidad para la circulación sin matrícula, su ocultamiento o adulteración de forma deliberada". Para fiscalizar esto último, se le otorgarán facultades al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

También se le encomendará al MTOP, en coordinación con Unasev, el diseño e implementación de campañas masivas de información y educación vial.

El proyecto también mantiene en 15 UR las sanciones por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a controles, o circular sin matrícula o con identificación adulterada.

Nuevos montos

Según consignó El País, el nuevo esquema establece que, para excesos de entre 21 y 30 km/h, las multas oscilarán entre 4 y 8 Unidades Reajustables (UR), con valores que aumentan según el tiempo de regularización. Quienes paguen dentro de los primeros 180 días abonarán $ 7.658, cifra que se eleva a $ 10.529 si el pago se realiza antes del año, y a $ 15.315 si se supera ese plazo o se acumulan más de tres infracciones.

Para excesos superiores —desde 31 km/h y hasta casi duplicar el límite permitido— las sanciones parten de 6 UR ($ 11.486) y pueden alcanzar 12 UR ($ 23.309), según el momento de pago. En tanto, si se supera el doble de la velocidad habilitada, la multa será fija en 15 UR ($ 28.710), sin beneficios por pronto pago.