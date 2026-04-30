Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
montos |

Multas de tránsito: Parlamento acordó reducir los montos por exceso de velocidad

Con aval unánime en comisión de Hacienda, el proyecto será votado en Diputados en mayo. Conozca los nuevos montos y criterios para las multas.

Multas de tránsito: Parlamento acordó reducir los montos por exceso de velocidad.

Multas de tránsito: Parlamento acordó reducir los montos por exceso de velocidad.

 Diego Lafalche/ FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El sistema de multas por exceso de velocidad será ajustado tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, que se materializó con la aprobación por unanimidad el proyecto de ley en la comisión de Hacienda integrada con Transporte. La iniciativa se votara en el plenario de Diputados en 12 de mayo.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los impulsores del proyecto, compartió la noticia en su cuenta de X, destacando que "se tuvieron en cuenta varios de los aportes de los Ministerios de Transporte, Interior, Congreso de Intendentes y Unasev".

Además, celebró "la amplitud de todos los Partidos Políticos para discutir esta temática llegando a acuerdos que fueron plasmados en el texto final que se votó en el día de hoy".

De acuerdo al legislador, llos montos de las multas se reducirán en un 50% si se abona antes de los 180 días de la notificación de la infracción y en un 30% si se paga entre los 181 días y los 365 días. Luego del año los valores se mantienen tal como están actualmente.

Informó también que para quienes reincidan no habrá reducción del monto y que habrá "una mayor severidad para la circulación sin matrícula, su ocultamiento o adulteración de forma deliberada". Para fiscalizar esto último, se le otorgarán facultades al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

También se le encomendará al MTOP, en coordinación con Unasev, el diseño e implementación de campañas masivas de información y educación vial.

El proyecto también mantiene en 15 UR las sanciones por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a controles, o circular sin matrícula o con identificación adulterada.

Nuevos montos

Según consignó El País, el nuevo esquema establece que, para excesos de entre 21 y 30 km/h, las multas oscilarán entre 4 y 8 Unidades Reajustables (UR), con valores que aumentan según el tiempo de regularización. Quienes paguen dentro de los primeros 180 días abonarán $ 7.658, cifra que se eleva a $ 10.529 si el pago se realiza antes del año, y a $ 15.315 si se supera ese plazo o se acumulan más de tres infracciones.

Para excesos superiores —desde 31 km/h y hasta casi duplicar el límite permitido— las sanciones parten de 6 UR ($ 11.486) y pueden alcanzar 12 UR ($ 23.309), según el momento de pago. En tanto, si se supera el doble de la velocidad habilitada, la multa será fija en 15 UR ($ 28.710), sin beneficios por pronto pago.

Temas