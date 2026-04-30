Justicia condena a 30 años de prisión a siete reclusos por el incendio fatal en el COMCAR

La Fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró demostrar la culpabilidad de los imputados bajo el cargo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y el incendio. Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, el siniestro no fue accidental, sino el resultado de un conflicto interno que derivó en un ataque deliberado contra una celda específica, dejando a las víctimas sin posibilidad de escape.