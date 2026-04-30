Justicia condena a 30 años de prisión a siete reclusos por el incendio fatal en el COMCAR

Tras un proceso de juicio oral, la Justicia uruguaya dictó este miércoles la pena máxima de 30 años de penitenciaría para siete internos responsables del incendio ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2024 en el centro penitenciario COMCAR, donde fallecieron seis reclusos y uno resultó herido de gravedad.
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La Fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró demostrar la culpabilidad de los imputados bajo el cargo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y el incendio. Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, el siniestro no fue accidental, sino el resultado de un conflicto interno que derivó en un ataque deliberado contra una celda específica, dejando a las víctimas sin posibilidad de escape.
Pena máxima por incendio fatal en el COMCAR
Puntos clave de la sentencia:
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Pena Máxima: Los siete responsables recibieron una condena de 30 años de prisión efectiva.
Indemnización al Estado: En un fallo significativo, la sentencia dispone que los condenados deberán indemnizar al Estado por los gastos derivados de su reclusión, cubriendo costos de alimentación, vestimenta y alojamiento.
Contexto del incidente: El ataque se produjo en el marco de enfrentamientos entre bandas de internos dentro de un módulo del establecimiento carcelario.
Este fallo marca un precedente en la rigurosidad de las penas aplicadas ante actos de violencia extrema dentro del sistema penitenciario, buscando justicia para las familias de los fallecidos y reafirmando el control jurisdiccional sobre los delitos cometidos en privación de libertad.