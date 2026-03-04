Al menos 72 personas asesinadas en el Líbano a manos de Israel desde el lunes

Desde el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá, las fuerzas israelíes ejecutaron intensos ataques aéreos que, según medios y organismos, han afectado tanto áreas del sur como los suburbios meridionales de Beirut.

Este repunte ocurre en un contexto de tensiones regionales que se ampliaron tras la muerte de Jamenei, cuando se intensificó el enfrentamiento entre Israel, Hezbolá y las autoridades iraníes. El grupo libanés ha declarado que sus acciones responden a la defensa de su país y de aliados en la región.

Desplazamientos masivos y evacuaciones

Las autoridades libanesas han descrito un éxodo masivo desde las zonas más expuestas a las ofensivas. Más de 83.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares y buscar refugio más al norte, según los datos oficiales. Las cifras incluyen familias alojadas en albergues estatales y muchas otras que se encuentran en situación de desplazamiento informal, durmiendo en automóviles o alojándose con familiares.

Además, el ejército israelí ha ordenado evacuaciones inmediatas en decenas de localidades del sur de Líbano, instando a los civiles a moverse al norte del río Litani para evitar el avance de las hostilidades.

Civiles en el centro del conflicto

Organizaciones de derechos humanos advierten que gran parte de las víctimas y desplazados son civiles atrapados en medio de los combates, lo que agrava la crisis humanitaria en un país que ya arrastra consecuencias de enfrentamientos previos. Desde el inicio de un alto el fuego en noviembre de 2024 tras un largo conflicto, las tensiones nunca se han disipado completamente, y recientes ataques han demostrado que la violencia puede reanudarse con rapidez y causar daños generalizados a la población civil.