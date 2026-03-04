Canelones lanzó agenda del Mes de las Mujeres con foco en más derechos y oportunidades

Autonomía económica y empleo

Durante su intervención, Xavier subrayó que la consigna de este año apunta a un mensaje claro: “Cuando las mujeres avanzan, la sociedad avanza”. En esa línea, remarcó la importancia de que las políticas públicas, desde todos los niveles de gobierno, promuevan la autonomía económica femenina.

La jerarca señaló que en el último año 19.000 mujeres, de un total de 26.000 personas, accedieron a un empleo en Uruguay, un dato que valoró positivamente aunque reconoció que persisten brechas en el acceso a trabajos de calidad. “Necesitamos que esa autonomía económica les permita tener una vida sustentable y elegir verdaderamente qué quieren para ellas mismas y para sus hijas e hijos”, sostuvo.

Espacios públicos seguros y perspectiva de género

Por su parte, Furtado destacó que Canelones integra el programa “Ciudades y Espacios Públicos Seguros”, impulsado por ONU Mujeres en el país. La iniciativa, que atraviesa distintas áreas del gobierno departamental, comenzó su segunda fase tras una primera etapa evaluada como exitosa.

El programa apunta a revisar y mejorar la infraestructura urbana con perspectiva de género en territorios específicos, así como a trabajar sobre normas culturales y sociales. Además, contempla instancias de capacitación y sensibilización dirigidas al funcionariado municipal, con el fin de consolidar una mirada transversal en la gestión pública.

Encuentro en Atlántida

Entre las múltiples actividades previstas para marzo, Píriz destacó un espacio de intercambio que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 en el complejo Dínamo de Atlántida. Allí se realizarán mesas temáticas y de trabajo orientadas a visibilizar el rol de las mujeres y a generar propuestas concretas que sirvan como base para futuras políticas públicas.

Con una agenda que se extenderá durante todo el mes y abarcará distintos puntos del departamento, el Gobierno de Canelones busca instalar el debate sobre derechos, igualdad y oportunidades, apostando a una construcción colectiva que tenga como eje central la participación activa de las mujeres en el territorio.