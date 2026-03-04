Submarino de EEUU hundió a fragata iraní en aguas internacionales

Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en aguas del océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka, en el primer ataque fulminante de este tipo por parte de la Armada estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Imágenes compartidas por el Pentágono muestran el momento del impacto de un torpedo en el buque IRIS Dena del ejército de Irán, que estaba a unos 40 kilómetros de la ciudad costera de Galle, Sri Lanka, indica la BBC Mundo.
"Ayer, en el océano Índico, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. De hecho, anoche hundimos su buque insignia, el Soleimani", declaró Hegseth en una sesión informativa sobre las operaciones en curso contra Irán.
Rescatan cuerpos
Alrededor de 80 cuerpos fueron hallados en el lugar del hundimiento del buque de la Armada iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka, informó el viceministro de Asuntos Exteriores del país, Arun Hemachandra.
"Ya han sido recuperados unos 80 cuerpos del buque de guerra iraní IRIS Dena, que se hundió frente a las costas de Sri Lanka tras el ataque de un submarino militar estadounidense", afirmó el viceministro al diario Ada Derana.
Anteriormente, el ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó que los militares esrilanqueses rescataron del buque al menos a 30 personas heridas que fueron hospitalizadas.
La fragata IRIS Dena, de 95 metros de eslora y 11,1 de manga, pertenece a la clase Moudge. Fue botada en 2015 y se incorporó a la Armada iraní en 2021.
Oleada de ataques
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques armados coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.
En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, y altos funcionarios civiles y militares.
Irán está respondiendo a los ataques con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
(En base a Sputnik y BBC Mundo)