Submarino de EEUU hundió a fragata iraní en aguas internacionales

Rescatan cuerpos

Alrededor de 80 cuerpos fueron hallados en el lugar del hundimiento del buque de la Armada iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka, informó el viceministro de Asuntos Exteriores del país, Arun Hemachandra.

"Ya han sido recuperados unos 80 cuerpos del buque de guerra iraní IRIS Dena, que se hundió frente a las costas de Sri Lanka tras el ataque de un submarino militar estadounidense", afirmó el viceministro al diario Ada Derana.

Anteriormente, el ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó que los militares esrilanqueses rescataron del buque al menos a 30 personas heridas que fueron hospitalizadas.

La fragata IRIS Dena, de 95 metros de eslora y 11,1 de manga, pertenece a la clase Moudge. Fue botada en 2015 y se incorporó a la Armada iraní en 2021.

Oleada de ataques

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques armados coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.

En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, y altos funcionarios civiles y militares.

Irán está respondiendo a los ataques con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

(En base a Sputnik y BBC Mundo)