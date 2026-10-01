La Justicia de Bolivia determinó este jueves 1° de octubre revocar la detención domiciliaria de Tatiana Marset Alba, medio hermana del narcotraficante Sebastián Marset Cabrera, luego de que el Ministerio Público denunciara presuntos incumplimientos de las condiciones establecidas para que permanezca en su vivienda.
La salidas de la hermana
Revocaron prisión domiciliaria de Tatiana Marset y deberá volver a la cárcel
La hermana de Sebastián Marset deberá volver a la cárcel de Palmasola luego de que la justicia de Bolivia detectara incumplimientos de la prisión domiciliaria.