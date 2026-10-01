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Mundo Sebastián Marset | cárcel | prisión

La salidas de la hermana

Revocaron prisión domiciliaria de Tatiana Marset y deberá volver a la cárcel

La hermana de Sebastián Marset deberá volver a la cárcel de Palmasola luego de que la justicia de Bolivia detectara incumplimientos de la prisión domiciliaria.

Tatiana Marset volverá a la cárcel en Bolivia.

Tatiana Marset volverá a la cárcel en Bolivia.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia de Bolivia determinó este jueves 1° de octubre revocar la detención domiciliaria de Tatiana Marset Alba, medio hermana del narcotraficante Sebastián Marset Cabrera, luego de que el Ministerio Público denunciara presuntos incumplimientos de las condiciones establecidas para que permanezca en su vivienda.

El informe policial que la delató

El proceso que derivó en esta resolución se inició oficialmente tras una denuncia presentada por la Fiscalía, organismo que aportó pruebas y elementos de convicción ante el juzgado competente, demostrando que la imputada no respetaba los límites de movimiento ni los horarios establecidos en su régimen de vigilancia.

Según la Fiscalía, Tatiana Marset tenía la obligación de permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00. Sin embargo, un informe policial señaló que fue identificada fuera de ese horario en la Expocruz, donde participó en un remate de ganado, además de asistir a otros eventos.

Uno de los hechos observados ocurrió el pasado 26 de setiembre, fecha en la que habría incumplido el horario establecido para su arresto domiciliario, coincidiendo con su presencia en una actividad de remate de ganado.

Estos antecedentes fueron presentados ante la autoridad judicial como parte de la denuncia por incumplimiento de las medidas cautelares que debía respetar mientras continuaba su proceso.

Tras evaluar los hechos denunciados, la autoridad jurisdiccional determinó dejar sin efecto el beneficio de la detención domiciliaria y disponer su retorno al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde deberá permanecer mientras avanza su situación judicial.

La causa judicial que enfrenta Tatiana Marset

Tatiana Marset se encuentra vinculada a investigaciones sobre presuntas estructuras delictivas transnacionales y el tráfico ilícito de estupefacientes. Es señalada por formar parte de la estructura logística de seguridad del clan.

Esto ocurre en el marco de la amplia causa que continúa en Bolivia contra su hermano Sebastián, considerado como una de las principales figuras del narcotráfico en el Cono Sur.

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