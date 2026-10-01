Revocaron prisión domiciliaria de Tatiana Marset y deberá volver a la cárcel

Uno de los hechos observados ocurrió el pasado 26 de setiembre, fecha en la que habría incumplido el horario establecido para su arresto domiciliario, coincidiendo con su presencia en una actividad de remate de ganado.

Estos antecedentes fueron presentados ante la autoridad judicial como parte de la denuncia por incumplimiento de las medidas cautelares que debía respetar mientras continuaba su proceso.

Tras evaluar los hechos denunciados, la autoridad jurisdiccional determinó dejar sin efecto el beneficio de la detención domiciliaria y disponer su retorno al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde deberá permanecer mientras avanza su situación judicial.

La causa judicial que enfrenta Tatiana Marset

Tatiana Marset se encuentra vinculada a investigaciones sobre presuntas estructuras delictivas transnacionales y el tráfico ilícito de estupefacientes. Es señalada por formar parte de la estructura logística de seguridad del clan.

Esto ocurre en el marco de la amplia causa que continúa en Bolivia contra su hermano Sebastián, considerado como una de las principales figuras del narcotráfico en el Cono Sur.