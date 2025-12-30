Arabia Saudita bombardeó un cargamento de armas en Yemen y crece la tensión con Emiratos Árabes

Arabia Saudita calificó el envío como una "amenaza inminente" y un paso que "pone en peligro la paz y la estabilidad", por lo que aseguró haber ejecutado una "operación aérea limitada" dirigida únicamente contra el armamento recién descargado, en horario nocturno para evitar daños colaterales.

No está claro por el momento si hubo víctimas o si participaron otras fuerzas de la coalición antihutí liderada por Riad, además de la aviación saudí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BPINewsOrg/status/2005951391005540477&partner=&hide_thread=false Saudi Arabia has released footage it says proves the UAE was shipping weapons and armoured vehicles to STC separatist forces through Mukalla port.



Riyadh says the illicit delivery triggered the coalition airstrike and warns further transfers will be intercepted. #Yemen pic.twitter.com/5sr8t4akVX — BPI News (@BPINewsOrg) December 30, 2025

Analistas citados por AP identificaron como posible objetivo principal al buque Greenland, con bandera de San Cristóbal y Nieves, que estuvo en Fuyaira el 22 de diciembre y llegó a Mukalla el domingo. Videos en redes muestran a vehículos blindados supuestamente transportando las armas, lo que habría reforzado las sospechas saudíes.

El ataque profundiza la tensión entre Arabia Saudita y el STC, que en los últimos días ha avanzado en la gobernación de Hadramaut, expulsando a fuerzas alineadas con Riad. También tensa aún más los lazos entre Arabia Saudita y EAU, aliados en la coalición contra los hutíes, pero cada vez más enfrentados por el apoyo a facciones rivales y por la competencia regional.

Tras el bombardeo, las fuerzas antihutíes de Yemen declararon el estado de emergencia, rompieron formalmente la cooperación con EAU y ordenaron la salida de todo el personal emiratí de las zonas bajo su control en un plazo de 24 horas, además de imponer un bloqueo de 72 horas a pasos fronterizos, aeropuertos y puertos salvo autorización saudita.

Analistas advierten que la crisis interna de la coalición podría abrir un nuevo frente en Yemen y desestabilizar aún más la región del mar Rojo.