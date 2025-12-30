Nuevo récord en Aeropuerto de Punta del Este: llegaron 220 vuelos privados en un día

G2rWzdhWMAAAh-x

"Estamos orgullosos del esfuerzo de nuestros equipos y del trabajo conjunto con todos los actores del ecosistema aeroportuario, que nos permitió atender este pico de demanda y afrontar los desafíos operativos que suponen los momentos de alta exigencia", dijo el gerente general del Aeropuerto de Punta del Este, Guillermo Pagés.

En ese sentido, Pagés subrayó que lo sucedido el viernes pasado "permite seguir consolidando a Punta del Este como un punto de referencia en la región tanto a nivel aeronáutico como turístico".

En enero están previstos 181 vuelos comerciales de cuatro aerolíneas

Por otra parte, el director de Turismo de la Intendencia del departamento (provincia) de Maldonado, Edgar Silveira, apuntó que el comienzo de la temporada estival confirmó el movimiento que se esperaba al momento de hacer proyecciones y destacó el rol de la conectividad aérea.

Silveira -en diálogo con EFE- hizo hincapié en el turismo de "clase premium" que está utilizando el aeropuerto y que llevó a recibir 220 aeronaves en una sola jornada, subrayó que para enero están previstos 181 vuelos comerciales de las cuatro aerolíneas que están operando actualmente en la terminal.

El jerarca celebró que para la primera semana de enero prácticamente colmada la capacidad hotelera. "Está a un altísimo porcentaje los primeros días de enero y se extiende hasta fin de mes. Comparado con el año pasado estamos mejor, sin lugar a dudas", afirmó.