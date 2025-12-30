Partidos comunistas y organizaciones sociales exigen cese de agresión contra Venezuela

Solidaridad con Venezuela

Entre las propuestas se cuentan organizar una Semana Continental de Solidaridad con Venezuela cada año, con movilizaciones, foros, brigadas y acciones sindicales, y a “sostener una vigilancia activa ante cualquier escalada”.

Sostienen que el régimen de agresión se expresa en sanciones de carácter “ilegal y extraterritorial”, condenadas reiteradamente por organismos y relatores de Naciones Unidas por “constituir castigo colectivo y violar la Carta de la ONU, el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a la autodeterminación”.

A esto se suma el bloqueo económico, financiero y comercial, que impide importaciones esenciales de alimentos, medicinas, insumos y repuestos, y obstruye pagos y cobros internacionales.

También se manifiesta en el “saqueo de activos del pueblo venezolano en el exterior”, incluyendo la apropiación de empresas como CITGO, Monómeros y otras, así como la retención de reservas de oro en el Banco de Inglaterra. “Esto constituye piratería moderna y robo de patrimonio público”, afirman.

A estas acciones se suman amenazas militares y militarización del Caribe, con despliegues navales, “operaciones conjuntas” y promoción de células mercenarias y operaciones encubiertas; injerencia política directa, mediante la fabricación de “gobiernos paralelos”, intentos de desconocer elecciones, financiamiento a operaciones de desestabilización y lawfare.

Sanciones provocan daño humano

Sostienen que estas acciones “han producido daños humanos medibles: deterioro de indicadores sociales, restricciones de acceso a bienes básicos y afectación del derecho al desarrollo del pueblo venezolano. Nada de esto es “sanción dirigida”: es bloqueo contra una nación”.

Por esta razón exigen el levantamiento “inmediato, total e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales”, la devolución íntegra de activos y empresas “saqueados o retenidos, así como reparaciones por los daños causados”, así como el fin de la militarización del Caribe y cese de toda amenaza o acción de fuerza directa o encubierta.

Para los convocantes la defensa de Venezuela “no es asunto de una sola nación: es la defensa del derecho de todos nuestros pueblos a decidir su camino sin bloqueos ni saqueos. El bloqueo, las sanciones y la militarización matan; la soberanía, la cooperación entre iguales y la solidaridad salvan”.

Firman la declaración las siguientes organizaciones:

Partido Comunista Colombiano.

Partido Comunista do Brasil.

Partido Comunista de Ecuador.

Partido Comunista del Estado Plurinacional de Bolivia.

Partido Comunista de Honduras.

Partido Comunista Mexicano.

Partido Comunista Peruano.

Partido Comunista de Uruguay.

Partido Comunista de Venezuela.

Partido de la Revolución Morazanista. (comunista).

Partido del Pueblo de Panamá.

Partido Guatemalteco del Trabajo.

Partido Vanguardia Popular. Costa Rica.

RASIN Kan Pèp La Haití.

CNCP Martinica.

Movimiento Caamañista República Dominicana.

Partido Comunista de la Argentina.