Mundo Bolivia | detenido | aeropuerto

"Es un tema político", denunció

Bolivia: exministro del Castillo fue detenido por "obstrucción policial" en el aeropuerto de Viru Viru

Las autoridades aseguraron que exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, mostró una "conducta obstructiva y de desobedecimiento a la autoridad".

Exministro Eduardo del Castillo fue detenido en aeropuerto de Bolivia.

Por Redacción Caras y Caretas

El exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, fue detenido este martes por "obstrucción policial" en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, informó el medio local El Deber. Del Castillo estaba por abordar un vuelo a Chile cuando fue interceptado por las autoridades.

El exjerarca del gobierno Luis Arce fue trasladado a la unidad policial de Satélite Norte, en el municipio de Warnes (Santa Cruz de la Sierra).

El motivo por el que fue detenido Eduardo del Castillo

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, aseguró que el exministro había mostrado una "conducta obstructiva y de desobedecimiento a la autoridad" durante su estadía en el aeropuerto, por lo que fue conducido por efectivos hasta dependencias policiales.

En imágenes que circulan en redes sociales, se ve la figura de Castillo junto a una menor de edad en brazos, minutos antes de la detención.

El exministro fue trasladado a la unidad policial junto a hombre identificado como su cuñado.

En un video captado tras su detención, Del Castillo afirmó ante la prensa: "Es un tema político, todos saben. Lo lamentable de todo esto es que yo estaba con mi hija", dijo antes de ser abruptamente interrumpido por los agentes de la Policía de Bolivia e ingresado a un patrullero.

La prensa asegura que el extitular de Gobierno viajó desde la ciudad de La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra, con el propósito de tomar un vuelo con destino a Chile.

Del Castillo fue ministro de Gobierno durante la administración de Luis Arce, quien actualmente se encuentra en detención preventiva por un presunto delito de corrupción.

Asimismo, estuvo envuelto en la polémica fuga de Sebastián Marset y su familia, de su casa de Santa Cruz de la Sierra, a fines de julio de 2023.

FUENTE: RT en Español y El Deber

