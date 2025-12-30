El exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, fue detenido este martes por "obstrucción policial" en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, informó el medio local El Deber. Del Castillo estaba por abordar un vuelo a Chile cuando fue interceptado por las autoridades.
"Es un tema político", denunció
Bolivia: exministro del Castillo fue detenido por "obstrucción policial" en el aeropuerto de Viru Viru
Las autoridades aseguraron que exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, mostró una "conducta obstructiva y de desobedecimiento a la autoridad".