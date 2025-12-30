Bolivia: exministro del Castillo fue detenido por "obstrucción policial" en el aeropuerto de Viru Viru

En imágenes que circulan en redes sociales, se ve la figura de Castillo junto a una menor de edad en brazos, minutos antes de la detención.

El exministro fue trasladado a la unidad policial junto a hombre identificado como su cuñado.

Embed El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue aprehendido la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, bajo cargos de obstrucción a la función policial, confirmaron fuentes policiales a EL DEBER.

— EL DEBER (@grupoeldeber) December 30, 2025

En un video captado tras su detención, Del Castillo afirmó ante la prensa: "Es un tema político, todos saben. Lo lamentable de todo esto es que yo estaba con mi hija", dijo antes de ser abruptamente interrumpido por los agentes de la Policía de Bolivia e ingresado a un patrullero.

La prensa asegura que el extitular de Gobierno viajó desde la ciudad de La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra, con el propósito de tomar un vuelo con destino a Chile.

Del Castillo fue ministro de Gobierno durante la administración de Luis Arce, quien actualmente se encuentra en detención preventiva por un presunto delito de corrupción.

Asimismo, estuvo envuelto en la polémica fuga de Sebastián Marset y su familia, de su casa de Santa Cruz de la Sierra, a fines de julio de 2023.