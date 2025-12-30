La magia del Año Nuevo en Rusia

Antes de ese momento, en Rusia no existían las celebraciones de Año Nuevo tal como las conocemos hoy. El decreto de Pedro I dio origen a costumbres completamente nuevas. En el marco de la reforma se ordenó a decorarse las callas con ramas de abeto, empezaron decorar en las casas árboles de pino vivos y la fiesta adquirió un carácter ruidoso y alegre. Las celebraciones populares, los bailes de máscaras, las hogueras de paja y leña, los disparos al aire y los fuegos artificiales convirtieron el Año Nuevo en un acontecimiento que duraba toda una semana y simbolizaba la renovación y grandes cambios.

Durante el período de la Unión Soviética, las fiestas religiosas fueron prohibidas, y el Año Nuevo se convirtió en una celebración alternativa que todos podían festejar. Fue entonces cuando se consolidó definitivamente como la principal fiesta invernal del país, estatus que conserva hasta hoy.

El Año Nuevo hoy

Ya en noviembre, cuando cae la primera nieve, las ciudades rusas comienzan a transformarse poco a poco, llenándose de una sensación de cuento de hadas y de expectativa de un milagro. Toda Rusia — desde las grandes metrópolis hasta los pequeños asentamientos — parece ponerse un atuendo festivo. Las luces, las calles y plazas decoradas crean una sensación de celebración compartida y de espera del festejo. En cada ciudad se instala el árbol de Año Nuevo principal, alrededor del cual se celebran conciertos, ferias y fiestas populares. En las ciudades del norte y de Siberia son especialmente populares los parques de hielo: esculturas, laberintos y toboganes hechos de hielo y nieve.

Moscú recibe el invierno con las decoraciones más grandiosas: las calles centrales, bulevares y plazas se adornan con guirnaldas, arcos luminosos e instalaciones en forma de copos de nieve, esferas, relojes y personajes de cuentos. El corazón de la capital festiva es la Plaza Roja, con su gran árbol de Año Nuevo, los mercados navideños y la famosa pista de patinaje, que con razón se considera una tarjeta de visita de Moscú invernal. Aunque es pequeña en tamaño, destaca por su atmósfera única: la iluminación, la música, el árbol y la majestuosa vista del Kremlin crean una sensación de auténtica magia. Patinar aquí no es tanto un deporte como un hermoso ritual de Año Nuevo.

Muy diferente es el ambiente en la Exposición de los Logros de la Economía Nacional, el mayor complejo museístico y recreativo del mundo, que ocupa un enorme territorio (325 hectáreas) con numerosos pabellones históricos, museos (más de 40), parques y bienes del patrimonio cultural. Allá se encuentra una de las pistas de patinaje más grandes de Europa. Sus recorridos pasan entre fuentes, pabellones y avenidas, convirtiendo el patinaje en un tranquilo paseo invernal por una ciudad de cuento. El espacio está dividido en zonas para familias, niños y descanso tranquilo, de modo que cada visitante encuentra algo a su gusto.

Preparativos para la noche principal

En Rusia, el Año Nuevo se celebra tradicionalmente en el círculo de la familia y de los amigos más cercanos. El principal símbolo de la fiesta son los árboles de Año Nuevo. Sus luces se reflejan en las ventanas de las casas, llenando toda la ciudad de una suave iluminación festiva. Es curioso que en Rusia no exista la tradición de colgar calcetines para los regalos: todos los obsequios se colocan debajo del árbol.

La magia de la medianoche

Hacia las diez de la noche la mesa ya está servida, en la televisión se emiten conciertos y películas queridas, y las conversaciones vuelven cada vez más a los resultados del año que termina. Invitados imprescindibles de la mesa festiva son el champán, la ensalada Olivier (patatas cocidas, zanahorias, huevos, pepinillos, guisantes verdes y martadella), el “arenque bajo abrigo” (una ensalada en capas hecha con arenque salado, patatas cocidas, zanahorias, remolacha y cebolla, todo cubierto con mayonesa. La remolacha, colocada en la capa superior, le da al plato su característico color morado), gelatina de carne (que se prepara hirviendo durante muchas horas carne con huesos), mandarinas y otros manjares.

Cada año, diez minutos antes de la medianoche, en todos los canales de televisión se transmite el mensaje del Presidente de Rusia. El Mandatario resume los acontecimientos más importantes del año, señala los principales objetivos para el futuro y transmite sus mejores deseos a los ciudadanos del país.

Exactamente a las 00:00, las campanadas de la torre Spásskaya del Kremlin anuncian la llegada del Año Nuevo. Los rusos brindan por un buen año, toman champán y disfrutan de prolongados fuegos artificiales. Los miembros de las familias y los amigos intercambian regalos.

La celebración dura mucho más de lo que se podría esperar

La fiesta no termina con la llegada de la medianoche: continúa durante los primeros días de enero. Como en el país los días festivos se prolongan hasta el 10 de enero, los rusos tienen tiempo suficiente para disfrutar del período festivo. Visitan a familiares y amigos, salen a pasear y vuelven a ver cada año sus películas favoritas.

El Año Nuevo en Rusia es el momento en que nuestro enorme país, extendido a lo largo de miles de kilómetros, comienza a respirar al mismo ritmo. En distintas regiones — teniendo en cuenta las tradiciones nacionales, pero con el mismo sentimiento de esperanza, calidez y unidad. Precisamente en estos días, las distancias parecen borrarse y los numerosos zonas horarias se unen en una sola historia común de Año Nuevo.