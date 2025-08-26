Israel bombardeó Yemen tras un ataque con misiles de los hutíes.

"Pagarán con creces"

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió: “Por cada misil que los hutíes lancen contra Israel, pagarán con creces. Hoy les propinamos a los hutíes un golpe de oscuridad y apagón, y en el futuro, también habrá un golpe del primogénito”.

En la misma línea, el primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo que los ataques demostraban la “fuerza y determinación” de su país. “El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que pagará —y está pagando— un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel”, afirmó.

Los hutíes, que controlan Saná desde 2014, denunciaron una “agresión sionista en curso” y reafirmaron su apoyo a Palestina. Mohammad al-Farrah, integrante de la dirigencia rebelde, declaró que continuarán respaldando a Gaza y que “no se retirarían de ello hasta que se levante la agresión, se rompa el asedio y se detenga la hambruna del pueblo de Gaza”.

El líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, celebró públicamente las acciones de los hutíes y las calificó como “el curso de acción correcto”.

El ataque israelí se produjo tras el lanzamiento de un misil hutí el viernes, que por primera vez incorporaba múltiples submuniciones diseñadas para explotar en el impacto. Las autoridades de Tel Aviv informaron que varios fragmentos fueron interceptados y cayeron en distintos puntos del distrito, sin dejar heridos.

Fuente: con información de CNN