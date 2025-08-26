Israel bombardeó Yemen tras un ataque con misiles de los hutíes.

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este domingo, cuando Israel lanzó una ofensiva aérea contra la capital yemení, Saná, en respuesta al disparo de un misil por parte de los hutíes, grupo respaldado por Irán.
Según la televisión Al-Masirah —administrada por los hutíes— los ataques israelíes alcanzaron el complejo presidencial, dos plantas de energía y un depósito de combustible. El ministerio de Salud de Yemen informó que al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 67 resultaron heridas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que la operación fue una represalia frente a las acciones de los rebeldes. “Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los ataques repetidos del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles”, indicó un comunicado militar. Más de diez aviones de combate participaron en la ofensiva, que se desarrolló a unos 2.000 kilómetros de distancia del territorio israelí.
"Pagarán con creces"
El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió: “Por cada misil que los hutíes lancen contra Israel, pagarán con creces. Hoy les propinamos a los hutíes un golpe de oscuridad y apagón, y en el futuro, también habrá un golpe del primogénito”.
En la misma línea, el primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo que los ataques demostraban la “fuerza y determinación” de su país. “El régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas que pagará —y está pagando— un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel”, afirmó.
Los hutíes, que controlan Saná desde 2014, denunciaron una “agresión sionista en curso” y reafirmaron su apoyo a Palestina. Mohammad al-Farrah, integrante de la dirigencia rebelde, declaró que continuarán respaldando a Gaza y que “no se retirarían de ello hasta que se levante la agresión, se rompa el asedio y se detenga la hambruna del pueblo de Gaza”.
El líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, celebró públicamente las acciones de los hutíes y las calificó como “el curso de acción correcto”.
El ataque israelí se produjo tras el lanzamiento de un misil hutí el viernes, que por primera vez incorporaba múltiples submuniciones diseñadas para explotar en el impacto. Las autoridades de Tel Aviv informaron que varios fragmentos fueron interceptados y cayeron en distintos puntos del distrito, sin dejar heridos.
