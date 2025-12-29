Hacete socio para acceder a este contenido

Política Intendencia | Ministerio de Vivienda | familias

VIVIENDA

La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda inauguran el Complejo Habitacional Tobas

La Intendencia de Montevideo entrega viviendas nuevas y usadas para el realojo de 65 familias de Flor de Maroñas, tras finalizar mudanzas en el barrio Tobas.

 Pablo Denis/ Intendencia de Montevideo
Este lunes se llevó a cabo la inauguración del Complejo Habitacional Tobas, destinado a la relocalización de familias del antiguo asentamiento Alfonso Lamas. Esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Relocalización (PNR), ejecutado mediante un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El proceso de reubicación involucra a un total de 65 familias que residían en el asentamiento Alfonso Lamas, ubicado originalmente en el pasaje transversal comprendido entre las calles Alfonso Lamas, Barros Arana y Osvaldo Cruz, en el barrio Flor de Maroñas. El relojo de las familias se realizó bajo dos modalidades consistentes en la construcción de 46 viviendas nuevas en el complejo habitacional y la modalidad de compra de vivienda usada, a la cual se postularon 19 familias que ya se mudaron a sus nuevos hogares.

El nuevo complejo está situado sobre la calle Tobas, entre Corumbe y Guillermo Muñoz en el barrio Pérez Castellanos, y cuenta además con accesos sobre la calle Jacobo Varela. Para la concreción del proyecto, la Intendencia de Montevideo aportó el predio mediante la Cartera de Tierras, diseñó la urbanización y realizó un llamado a concurso arquitectónico para el diseño y la ejecución de las viviendas.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial aportó el financiamiento de la obra, la cual incluyó trabajos de vialidad, pluviales, saneamiento y agua potable.

La mudanza de las familias al nuevo conjunto habitacional se realizó durante los días 15 y 16 de diciembre, acompañada por el equipo técnico del Servicio de Tierras y Viviendas, con el apoyo de la Unidad de Coordinación y Apoyo Operativo y de los municipios F y D.

Actualmente, en las áreas donde se encontraba el antiguo asentamiento, se realizan obras de construcción vial y trabajos de saneamiento.

