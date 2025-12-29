Este lunes se llevó a cabo la inauguración del Complejo Habitacional Tobas, destinado a la relocalización de familias del antiguo asentamiento Alfonso Lamas. Esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Relocalización (PNR), ejecutado mediante un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
VIVIENDA
La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda inauguran el Complejo Habitacional Tobas
La Intendencia de Montevideo entrega viviendas nuevas y usadas para el realojo de 65 familias de Flor de Maroñas, tras finalizar mudanzas en el barrio Tobas.