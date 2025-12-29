La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda inauguran el Complejo Habitacional Tobas

El proceso de reubicación involucra a un total de 65 familias que residían en el asentamiento Alfonso Lamas, ubicado originalmente en el pasaje transversal comprendido entre las calles Alfonso Lamas, Barros Arana y Osvaldo Cruz, en el barrio Flor de Maroñas. El relojo de las familias se realizó bajo dos modalidades consistentes en la construcción de 46 viviendas nuevas en el complejo habitacional y la modalidad de compra de vivienda usada, a la cual se postularon 19 familias que ya se mudaron a sus nuevos hogares.