Mundo

eeuu en contra

Asamblea General de la ONU vota resolución a favor de un Estado palestino

Con el voto favorable de Uruguay la Asamblea General de la ONU votó una declaración en respaldo a la creación de dos Estados.

Con 142 votos a favor, entre ellos Uruguay, en 162 presentes, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución de apoyo a la denominada "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, y pide a Hamás que entregue las armas.

Diez países votaron en contra, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Israel, Paraguay y Micronesia.

El texto conocido como Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados fue impulsado por Arabia Saudí y Francia.

El Ministerio de Exteriores de Israel arremetió contra la resolución aprobada por la comunidad internacional y calificó de "circo político" a la Asamblea General.

"Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU aprobada este viernes. Una vez más se demostró que la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad", indicó en un comunicado el ente, alegando que no se mencionó al movimiento político palestino Hamás.

El Estado de Palestina es reconocido por 147 países, entre ellos Uruguay. En 2024 Estados Unidos vetó la incorporación de Palestina a la ONU.

EEUU no quiere a Palestina

EEUU rechazó este viernes una declaración de la Asamblea General de la ONU que insiste en la solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina mediante la creación de dos estados.

"La declaración no es más que otra maniobra publicitaria equivocada y a destiempo que socava los serios esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto", aseguró la misión de EEUU ante la ONU en su cuenta de X.

La delegación diplomática también manifestó su oposición a la Conferencia de Alto Nivel para la solución de dos Estados, en la que se aprobó el documento.

EEUU agregó que la declaración es "un regalo" al movimiento palestino Hamás y no constituye una política exterior "seria", sino más bien un reflejo de la política doméstica de los países que la apoyaron.

