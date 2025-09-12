Hacete socio para acceder a este contenido

Víctor Hugo Morales en Macondo

Elecciones en Buenos Aires marcaron el "fracaso estrepitoso del proyecto neoliberal de Milei"

La debacle de Milei según Víctor Hugo Morales: "En un año y medio, el pueblo argentino tomó conciencia de que los proyectos neoliberales hambrean y matan".

Víctor Hugo Morales analizó en Macondo la cachetada electoral de la provincia de Buenos Aires al gobierno de Milei.

Por Redacción Caras y Caretas

El periodista uruguayo radicado en Argentina, Víctor Hugo Morales, estuvo presente en la edición 147 de Macondo para analizar la amplia victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en detrimento del partido oficialista La Libertad Avanza.

"Ha sido tan grande la sorpresa que es bueno mantener cautela", expresó. "La sorpresa ha sido mayúscula, no solo por la victoria, que tampoco estaba demasiado clara que se iba a conseguir por parte del peronismo, sino por la amplitud", enfatizó Morales.

Para el comunicador oriental, los resultados del pasado domingo 7 de setiembre en la Provincia de Buenos Aires "marcaron un fracaso estrepitoso del proyecto de -Javier- Milei, típico de los proyectos neoliberales que hambrean a la gente". "El neoliberalismo mata", advirtió.

"Muy rápidamente, en un año y medio, el pueblo argentino ha tomado conciencia de eso y se ha pronunciado de una manera muy enfática e las urnas, y esto es, por lo menos aliviador para este momento político y económico de tanto desastre en la Argentina", manifestó.

"Las perspectivas de Milei son muy escasas porque están marcadas claramente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no le permite moverse de lo que ha sido el tipo de gobierno que estableció Milei, de ajuste y recorte en la salud, la educación y a las jubilaciones", aseveró.

Morales indicó que "se vive en estos momentos una situación muy penosa en la Argentina, pero él no la piensa cambiar. Por lo tanto, el panorama para octubre (elecciones legislativas de medio término en Argentina) tendría que ser sombrío para Milei; sin embargo la Argentina es muy curiosa, en cuanto políticamente son las respuestas que da el pueblo",

Según el periodista, "el propio Milei es el mayor enemigo de Milei", y agregó que "poco tienen que hacer los opositores ahora, solamente esperar la continuidad de la desventura lamentable de los argentinos en manos de un gobierno de Milei que está fogoneado por las corporaciones, que son las que verdaderamente mandan en la Argentina".

Escuche el análisis de Víctor Hugo Morales y vea todo el programa de Macondo aquí:

