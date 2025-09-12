Elecciones en Buenos Aires marcaron el "fracaso estrepitoso del proyecto neoliberal de Milei"

"Muy rápidamente, en un año y medio, el pueblo argentino ha tomado conciencia de eso y se ha pronunciado de una manera muy enfática e las urnas, y esto es, por lo menos aliviador para este momento político y económico de tanto desastre en la Argentina", manifestó.

"Las perspectivas de Milei son muy escasas porque están marcadas claramente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no le permite moverse de lo que ha sido el tipo de gobierno que estableció Milei, de ajuste y recorte en la salud, la educación y a las jubilaciones", aseveró.

Morales indicó que "se vive en estos momentos una situación muy penosa en la Argentina, pero él no la piensa cambiar. Por lo tanto, el panorama para octubre (elecciones legislativas de medio término en Argentina) tendría que ser sombrío para Milei; sin embargo la Argentina es muy curiosa, en cuanto políticamente son las respuestas que da el pueblo",

Según el periodista, "el propio Milei es el mayor enemigo de Milei", y agregó que "poco tienen que hacer los opositores ahora, solamente esperar la continuidad de la desventura lamentable de los argentinos en manos de un gobierno de Milei que está fogoneado por las corporaciones, que son las que verdaderamente mandan en la Argentina".

