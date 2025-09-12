Hacete socio para acceder a este contenido

Medidas en Intendencia de Montevideo: reducen horas extra y postergan pago de subsidio

Desde la Intendencia de Montevideo indicaron que se trata de un paquete de medidas para "fortalecer el ordenamiento financiero".

Recortes en la Intendencia de Montevideo.

Por Fabián Tapia

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aprobó una serie de medidas tendientes a abatir el déficit de la comuna capitalina. El paquete tiene como objetivo "fortalecer el ordenamiento financiero, mejorar la eficiencia del gasto y asegurar el despliegue de acciones y programas en beneficio de la mayor cantidad de vecinas y vecinos".

Sostiene la Intendencia que las medidas procuran adecuar la gestión "a un escenario que requiere prudencia y que procura cuidar lo que se ha construido, garantizar la continuidad de los programas prioritarios y seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la administración departamental".

Dichas medidas, a aplicarse de octubre de 2025 a marzo de 2026, consisten:

1. Reducción en el entorno de un 10% de los contratos con empresas y proveedores de mayor porte vigentes en el período del presente plan, en acuerdo de partes.

2. Postergación de un 10% del pago del subsidio al boleto a las empresas del transporte colectivo.

3. No se otorgarán exoneraciones a los grandes espectáculos

4. Habrá un número de contratos de confianza política menor a los vigentes en diciembre de 2024, con una remuneración global sensiblemente menor.

5. Reducción de un 40% de horas extras y jornadas especiales (viáticos)

6. Reducción de un 30% de trabajo en sexto día

7. Revisión y reducción de al menos un 10% en los montos pagados por compensaciones a la tarea y asignación de funciones.

8. Reducción de un 20% de las extensiones horarias a partir del vencimiento de las resoluciones que se encuentren vigentes.

Fundamento de las medidas

Las acciones se enmarcan en tres ejes principales:

• Reprogramar o reestructurar gastos que no resulten imprescindibles en esta coyuntura.

• Optimizar los recursos en áreas administrativas y operativas.

• Reforzar los controles para asegurar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos.

Sostiene que las medidas "han sido pensadas en el entendido de mantener la calidad de los servicios, salvaguardando las prioridades de política y manteniendo siempre el vínculo cercano con la gente".

Comunicado - Medidas de ordenamiento financiero y eficiencia en la gestion

