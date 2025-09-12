Tras no haber logrado revertir la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el Parlamento, la oposición recurre a la Justicia, recurso que para el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, no es compartible, ya que tiende a judicializar la política.
denuncia de la oposiciòn
Fratti: "Nunca se me ocurrió llevar ninguna cosa del ámbito político al judicial"
