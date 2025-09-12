Fratti: "Nunca se me ocurrió llevar ninguna cosa del ámbito político al judicial"

Oposición a la Justicia

Frustrado su intento de dejar sin efecto la compra, los diputados Juan Martín Jorge (Partido Colorado) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentaron este jueves una denuncia penal.

Jorge explicó que "todo esto empieza con una compra millonaria donde hemos encontrado un sinfín de irregularidades. Más de 12 violaciones a las normas. Desde la Constitución de la República hasta los reglamentos internos de colonización. El director de la oposición en el organismo de Colonización, el doctor Luca Manassi, pidió informes que fueron negados; eso ya de por sí es muy grave".

El anuncio de la compra de la Estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización fue efectuado a comienzos del actual gobierno, el que argumenta que con esta acción se da cumplimiento a uno de los ejes de la propuesta programática. Su costo se fijó en US$ 32,5 millones.

Se trata de miles de hectáreas que serán destinadas a la lechería en el departamento de Florida.