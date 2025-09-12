Brasil advirtió que no se intimida ante amenazas de EEUU por condena a Bolsonaro

El Gobierno de Brasil respondió este jueves a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, quien calificó como “injusta” la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Federal contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.