Mundo Brasil | EEUU | amenazas

Apuntan a Rubio

Brasil advirtió que no se intimida ante amenazas de EEUU por condena a Bolsonaro

La Cancillería de Brasil denunció que las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, “atacan la autoridad judicial del país”.

Brasil contestó amenazas de EEUU por condena a Bolsonaro.

Brasil contestó amenazas de EEUU por condena a Bolsonaro. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno de Brasil respondió este jueves a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, quien calificó como “injusta” la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Federal contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Rubio acusó directamente al juez Alexandre de Moraes de llevar a cabo una persecución política, señalando que la condena de Bolsonaro (2019-2023) representa una “cacería de brujas” y advirtiendo que Estados Unidos responderá como corresponda.

La respuesta del gobierno de Brasil

Ante estas afirmaciones, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en el que reafirmó que la defensa de la soberanía nacional es un principio inquebrantable, y que no se dejará intimidar por presiones externas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denunció que las declaraciones de Rubio “atacan la autoridad judicial del país, ignoran las pruebas contundentes del caso y no lograrán intimidar a nuestra democracia”.

La condena a Bolsonaro

La condena contra Bolsonaro fue ratificada el jueves, cuando el Tribunal Supremo alcanzó mayoría para declararlo culpable de cinco delitos: intento de golpe de Estado, abolición del Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y afectación a bienes protegidos.

Junto con el exmandatario, otros siete miembros del núcleo operativo de la trama golpista fueron encontrados culpables. Según la Fiscalía, este grupo buscaba perpetuarse en el poder tras su derrota electoral, desestabilizando las instituciones democráticas del país.

FUENTE: teleSUR

