Sunca relanza Replanteo, su emisora en streaming para todo el movimiento social

Y aunque no se trata de un medio nuevo, el Sunca ya cuenta con periódico del mismo nombre; "es nueva la forma", sostuvo. "Es una herramienta más", agregó.

Replanteo todo el día

RPS, sus distintos programas y espacios serán desarrollados por militantes del sindicato que "se capacitaron para esa tarea". Eso es un hecho destacable. Se trata de trabajadores que asumieron la responsabilidad de comunicar".

La nueva emisora online presentará contenidos informativos, de análisis y de opinión en temáticas variadas —política, sociedad, cultura—, que podrán escucharse en vivo o a demanda del oyente.

Habrá espacios musicales y se buscará la interacción con trabajadoras y trabajadores.

Precisó Techera que en breve estará disponible una aplicación que permitirá escuchar la radio desde el teléfono.

Solo queda ahora conectarse a partir del martes 16 de setiembre a la web del Sunca y comenzar a seguir los programas que ayudarán a comprender los problemas del país desde la perspectiva de los trabajadores.