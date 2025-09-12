El Sunca entra de lleno en la era de la comunicación digital con el relanzamiento a partir del martes 16 de setiembre de su emisora RPS (Replanteo Sunca), la que emitirá en streaming las 24 horas del día y estará abierta no solo al sindicato, sino a todo el movimiento sindical: cooperativistas, estudiantes, feministas, movimientos sociales.
comunicación proletaria
Sunca relanza Replanteo, su emisora en streaming para todo el movimiento social
Replanteo transmitirá las 24 horas del día y estará abierta a todo el movimiento sindical: cooperativistas, estudiantes, feministas, movimientos sociales.