Sindicales Replanteo |

comunicación proletaria

Sunca relanza Replanteo, su emisora en streaming para todo el movimiento social

Replanteo transmitirá las 24 horas del día y estará abierta a todo el movimiento sindical: cooperativistas, estudiantes, feministas, movimientos sociales.

Replanteo, el Sunca para todos.

 FocoUy
Por Pablo Silva Galván

El Sunca entra de lleno en la era de la comunicación digital con el relanzamiento a partir del martes 16 de setiembre de su emisora RPS (Replanteo Sunca), la que emitirá en streaming las 24 horas del día y estará abierta no solo al sindicato, sino a todo el movimiento sindical: cooperativistas, estudiantes, feministas, movimientos sociales.

"Será un día muy importante no solo para el sindicato, sino para todo el movimiento sindical", dijo a Caras y Caretas el secretario de Propaganda del Sunca, Cristian Techera.

Destacó que "en un mundo y un país en donde los medios de comunicación no son favorables al movimiento sindical, donde el Sunca ha estado en esos medios cuando resuelve algunos temas, pero no cuando convoca a movilizarse, se hace necesario contar con medios propios".

Y aunque no se trata de un medio nuevo, el Sunca ya cuenta con periódico del mismo nombre; "es nueva la forma", sostuvo. "Es una herramienta más", agregó.

Replanteo todo el día

RPS, sus distintos programas y espacios serán desarrollados por militantes del sindicato que "se capacitaron para esa tarea". Eso es un hecho destacable. Se trata de trabajadores que asumieron la responsabilidad de comunicar".

La nueva emisora online presentará contenidos informativos, de análisis y de opinión en temáticas variadas —política, sociedad, cultura—, que podrán escucharse en vivo o a demanda del oyente.

Habrá espacios musicales y se buscará la interacción con trabajadoras y trabajadores.

Precisó Techera que en breve estará disponible una aplicación que permitirá escuchar la radio desde el teléfono.

Solo queda ahora conectarse a partir del martes 16 de setiembre a la web del Sunca y comenzar a seguir los programas que ayudarán a comprender los problemas del país desde la perspectiva de los trabajadores.

