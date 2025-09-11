El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió al cruce de las críticas hacia Valeria Ripoll y la defendió en una entrevista con el programa de streaming Hacemos lo que podemos. “Es una dirigente sindical que estuvo más de veinte años en Adeom y un tiempo importante en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt". En tanto Ripoll a llamado la atención los últimos días por marcadas ausencias en actos del Partido Nacional.
Los enemigos de mis enemigos
Pereira defendió a Ripoll en medio de críticas de sus correligionarios
Fernando Pereira, salió al cruce de las críticas hacia Valeria Ripoll y la defendió. Ripoll se muestra cada vez más ausente en los actos blancos.