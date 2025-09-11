Pereira defendió a Ripoll en medio de críticas de sus correligionarios

Ripoll vs Bianchi

Las declaraciones se dieron en el marco de la polémica que generó la candidatura de Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado en las pasadas elecciones. La controversia se avivó después de que la senadora nacionalista Graciela Bianchi cuestionara la decisión en el programa Punto de encuentro de Radio Universal, donde sostuvo que hubo un “análisis erróneo” en su designación y que incluso el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había aceptado ocupar ese lugar en la fórmula.

Ripoll respondió desde los micrófonos de Radio Oriental y rechazó los señalamientos. “No hubo una sola encuesta que nos diera ganadores. Entonces, me pregunto de dónde sacan que estaba ganada la elección. ¿En base a qué se plantea que la responsabilidad puede estar en la conformación de la fórmula o en haberme elegido a mí?”, se preguntó la exdirigente sindical.

El malestar de algunos referentes blancos respecto a su candidatura no es nuevo. El senador Sebastián Da Silva ya había ironizado meses atrás en la red social X, asegurando que Ripoll “no tiene Masoller ni saravismo”, en referencia al caudillo Aparicio Saravia y la tradición histórica del Partido Nacional.