Política

Los enemigos de mis enemigos

Pereira defendió a Ripoll en medio de críticas de sus correligionarios

Fernando Pereira, salió al cruce de las críticas hacia Valeria Ripoll y la defendió. Ripoll se muestra cada vez más ausente en los actos blancos.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió al cruce de las críticas hacia Valeria Ripoll y la defendió en una entrevista con el programa de streaming Hacemos lo que podemos. “Es una dirigente sindical que estuvo más de veinte años en Adeom y un tiempo importante en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt". En tanto Ripoll a llamado la atención los últimos días por marcadas ausencias en actos del Partido Nacional.

"No se llega ahí por ser bobo”, afirmó el dirigente. Aclaró además que no tiene motivos personales para respaldarla —“ella me vive atacando”, dijo— pero remarcó que lo mueve un sentido de justicia. "Siempre la valoré como una dirigente sindical de un sindicato que mayoritariamente había sido dirigido por hombres, ella tuvo la valentía de dirigirlo".

"Es muy fácil tirarle de piedra, pero ella es una mujer capaz que yo creo que ha ido cambiando para el lado equivocado de la historia. Pero eso lo pienso yo. Ella puede pensar como quiera", declaró Pereira. Y agregó "Yo la respeté mientras fue dirigente sindical y la respeto ahora en su actividad política o en su actividad de panelista. No quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice, porque obviamente no lo estoy y a veces se pone agresiva además innecesariamente, porque nos conocemos bien como para tener que hablar mal uno del otro", por último bromeó con que ambos son "hinchas de Goes".

Ripoll vs Bianchi

Las declaraciones se dieron en el marco de la polémica que generó la candidatura de Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado en las pasadas elecciones. La controversia se avivó después de que la senadora nacionalista Graciela Bianchi cuestionara la decisión en el programa Punto de encuentro de Radio Universal, donde sostuvo que hubo un “análisis erróneo” en su designación y que incluso el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había aceptado ocupar ese lugar en la fórmula.

Ripoll respondió desde los micrófonos de Radio Oriental y rechazó los señalamientos. “No hubo una sola encuesta que nos diera ganadores. Entonces, me pregunto de dónde sacan que estaba ganada la elección. ¿En base a qué se plantea que la responsabilidad puede estar en la conformación de la fórmula o en haberme elegido a mí?”, se preguntó la exdirigente sindical.

El malestar de algunos referentes blancos respecto a su candidatura no es nuevo. El senador Sebastián Da Silva ya había ironizado meses atrás en la red social X, asegurando que Ripoll “no tiene Masoller ni saravismo”, en referencia al caudillo Aparicio Saravia y la tradición histórica del Partido Nacional.

