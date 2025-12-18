Hacete socio para acceder a este contenido

Assange denuncia a la Fundación Nobel por "facilitar crímenes de guerra" tras premiar a María Corina Machado

Julian Assange, presentó una denuncia penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel, a la que acusa de facilitar crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó una denuncia penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel, a la que acusa de facilitar crímenes de guerra y de lesa humanidad tras conceder el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Según la organización de Assange, al menos 30 personas vinculadas a la Fundación habrían incurrido en delitos que incluyen apropiación indebida grave de fondos y financiación del crimen de agresión.

Premio Nobel de la Guerra

Assange sostuvo que al premiar a Machado, la Fundación convirtió “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, en contradicción con el testamento de Alfred Nobel. Argumentó que la opositora es “categóricamente inelegible” para el galardón por haber alentado a Estados Unidos a escalar su presión militar sobre Venezuela y justificar ataques contra objetivos civiles.

La denuncia solicita a las autoridades suecas que congelen el pago del premio unos 11 millones de coronas suecas, reclamen la devolución de la medalla e investiguen a la Fundación por un eventual desvío de fondos que podría violar las obligaciones de Suecia bajo el Estatuto de Roma. Machado se encuentra actualmente en Noruega, donde participó en actos oficiales pese a no haber asistido a la ceremonia de entrega.

