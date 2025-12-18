Hacete socio para acceder a este contenido

Seis muertos al estrellarse avión privado en aeropuerto de EEUU

La estrella del automovilismo de la categoría Nascar Greg Biffle, y su familia, fallecieron al estrellarse el avión de su propiedad.

Solo restos y humo quedaron del avión.

 Imagen tomada de X
Seis personas murieron este jueves al estrellarse un avión privado Cessna C550 en Carolina del Norte (EEUU, este) cuando aterrizaba en el aeropuerto regional Statesville, informaron las autoridades citadas por medios locales.

"Un avión corporativo Cessna C550 se estrelló al final de la pista al aterrizar en al aeropuerto regional Statesville el jueves por la mañana, dejando como resultado seis fallecidos", dijeron representantes de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EEUU a informativos locales.

Según reportes de medios, el avión pertenecía al piloto de automovilismo de Nascar Greg Biffle, quien viajaba a bordo junto a su esposa y dos hijos.

Su colega en ese deporte Garrett Mitchell dijo en un mensaje en sus redes sociales que confirmaba la muerte de Biffle y su familia porque viajaban a pasar la tarde con él.

El aeropuerto permanecía cerrado, dijo el gerente de la terminal aérea John Ferguson a periodistas, añadiendo que no tenía información sobre la causa del accidente.

Los medios informaron que el avión despegó y volvió hacia la pista por un problema de motor pero se accidentó al intentar un aterrizaje de emergencia.

Avión era una bola de fuego

De acuerdo a lo informado por la agencia EFE, imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia, agrega, acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Según FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de Nascar, de acuerdo con autoridades municipales.

(Sputnik)

