Seis muertos al estrellarse avión privado en aeropuerto de EEUU

Su colega en ese deporte Garrett Mitchell dijo en un mensaje en sus redes sociales que confirmaba la muerte de Biffle y su familia porque viajaban a pasar la tarde con él.

El aeropuerto permanecía cerrado, dijo el gerente de la terminal aérea John Ferguson a periodistas, añadiendo que no tenía información sobre la causa del accidente.

Los medios informaron que el avión despegó y volvió hacia la pista por un problema de motor pero se accidentó al intentar un aterrizaje de emergencia.

Avión era una bola de fuego

De acuerdo a lo informado por la agencia EFE, imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia, agrega, acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Según FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de Nascar, de acuerdo con autoridades municipales.

(Sputnik)