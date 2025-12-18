Se enfría la llegada de Vallejo a Peñarol: ¿Cuáles son los motivos?

Pese a que estaba todo dado para que Nicolás Vallejo se convierta en nuevo futbolista de Peñarol para la próxima temporada, este jueves las negociaciones sufrieron un revés que enfriaron la posibilidad de que el futbolista argentino recaiga en filas carboneras.
Vallejo, de gran año en Liverpool, volvió a Independiente y luego de que el negriazul no ejecutara la opción de compra, varios clubes se interesaron por él.
El que pujó y va a quedarse con el futbolista, es el León de México. En un principio, Peñarol y el equipo mexicano negociaron que Vallejo fuera cedido a préstamo, sin embargo, el entrenador Ignacio Ambriz le abría pedido a la dirigencia para que se quede en el club.
Lo cierto que el futuro de Vallejo, que parecía tan claro, ahora pasó a ser una incógnita.