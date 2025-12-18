Hacete socio para acceder a este contenido

¿Y ahora?

Se enfría la llegada de Vallejo a Peñarol: ¿Cuáles son los motivos?

El entrenador de León de México, habría solicitado a la dirigencia que Nicolás Vallejo se quede para ser parte del plantel principal.

Vallejo y su incógnita respecto a Peñarol.

Vallejo, de gran año en Liverpool, volvió a Independiente y luego de que el negriazul no ejecutara la opción de compra, varios clubes se interesaron por él.

El que pujó y va a quedarse con el futbolista, es el León de México. En un principio, Peñarol y el equipo mexicano negociaron que Vallejo fuera cedido a préstamo, sin embargo, el entrenador Ignacio Ambriz le abría pedido a la dirigencia para que se quede en el club.

Lo cierto que el futuro de Vallejo, que parecía tan claro, ahora pasó a ser una incógnita.

