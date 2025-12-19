Leo Fernández está en el radar de River y un jugador Millonario entraría en la negociación

Al igual que en el mercado de pases de 2024, River vuelve a tener en carpeta a Leo Fernández y en Núñez saben que el carbonero necesita recuperar parte de la inversión que hizo por el mediocampista uruguayo.

Su gran pegada, su manejo y su influencia en el equipo de Diego Aguirre hicieron que el Millonario hiciera más de una oferta de su pase a Toluca, club dueño de su ficha en ese entonces, pero al final se quedó corto y la operación no prosperó.

Peñarol lo compró por la suma de 7 millones de dólares por el 80% de la ficha, pero un año más tarde, los números no le cerraron al carbonero y por eso actualmente contemplan la posibilidad de desprenderse del jugador más caro de su plantilla, y ahí es donde, otra vez, aparece River.

No hubo contactos formales

Por ahora, no ha habido contactos formales entre ambos clubes, pero la directiva comandada por Stefano di Carlo podría presentar una oferta con la metodología habitual de este mercado de pases: préstamo con opción de compra.

River viene de gastar cerca de 100 millones de dólares el pasado mercado, por lo que en esta ocasión va a ser muy cuidadoso con los montos y es por eso que apela a una cesión con opción a compra, como también implementó con Fausto Vera, futbolista que su llegada al Millonario desde Atlético Mineiro es inminente.

Si bien Peñarol necesita el dinero, la cesión le permitiría sacarse un contrato muy grande de encima y tener el compromiso de una posible venta en el corto plazo.

No obstante, una de las claves de esta operación podría ser Sebastián Boselli. Sin lugar en River tras su regreso de Estudiantes, el zaguero uruguayo está en el radar del Manya y no descartan incluirlo en eventuales negociaciones por Leo Fernández, ya que Diego Aguirre lo quiere.

Cabe recordar que River había pagado 4,4 millones de dólares por su pase a mediados de 2023, cuando venía de ser una de las grandes figuras del Uruguayo campeón mundial Sub-20.

Si bien su valor puede haberse caído ante la falta de minutos y rodaje en River, su inclusión en la operación por Leo Fernández en una especie de trueque podría ayudar al Millonario a cerrar la operación.

Peñarol avanza por Batista, Abel y Aguerre

Más allá de los jugadores que se pueden ir o no, Peñarol tiene claro a donde apunta. La dirigencia mirasol se mueve fuerte en busca de algunos jugadores. Abel Hernández es la posibilidad más fuerte, ya que el delantero se despidió de Liverpool y tiene ganas de pegar la vuelta. Otros dos nombres que se manejan son el de Facundo Batista de Atlético Nacional de Colombia y Washington Aguerre de Independiente de Medellín.

También sigue latente la posibilidad del extremo argentino Nicolás Vallejo. El jugador sería adquirido por el Grupo Pachuca a Independiente y lo cedería al carbonero. Si bien existen versiones de que el jugador podría terminar en León de México, en Peñarol aseguran que finalmente terminará recalando en el Mirasol.